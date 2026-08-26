Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND quyền lực miền Bắc vào TP.HCM nói điều này

| | Sống

"TP.HCM thực sự ở trong trái tim tôi" – NSND Lê Khanh nói.

Mới đây, tại chương trình Hẹn cuối tuần, NSND Lê Khanh đã bày tỏ tình cảm của mình với TP.HCM. Cô nói: "Trong tôi thì không có khái niệm về sự khác biệt vùng đất, chỉ có cái tên khác nhau thôi. Suốt chiều dài của mảnh đất hình chữ S này, chỗ nào với tôi cũng là nhà, chỉ là dịch chuyển một chút về địa lý thôi.

Nữ NSND quyền lực miền Bắc vào TP.HCM nói điều này - Ảnh 1.

TP.HCM thực sự ở trong trái tim tôi. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây cũng đem đến cho tôi những người thân, những người họ hàng theo đúng nghĩa là người thân.

Tôi còn có bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp, lúc nào cũng dang tay đón chào và tin tưởng giao cho tôi những dự án nghệ thuật khó, đầy thử thách.

Ở đây còn có những người hàng xóm tốt bụng của tôi. Xung quanh môi trường tôi sống có bao nhiêu khán giả yêu quý. Và đặc biệt rất thiết thực, ở TP.HCM có một môi trường làm nghệ thuật rộng rãi, cởi mở và sầm uất. Như vậy thì đảm bảo được cả về tinh thần lẫn sự tồn tại của tôi về vật chất, kinh tế.

Cái chung nhất, TP.HCM luôn đem lại cho tôi nói riêng và mọi người nói chung cảm giác đây là một nơi đáng sống, dám nghĩ và dám làm để hướng tới tương lai.

Nữ NSND quyền lực miền Bắc vào TP.HCM nói điều này - Ảnh 2.

Đây chính là mảnh đất trù phú, màu mỡ và có đầy đủ điều kiện để làm những điều chúng ta muốn. Chỉ cần các bạn chăm chỉ, có ý chí và sẵn sàng tiến lên để thành công, làm rạng danh TP.HCM nói riêng cũng như Việt Nam nói chung, bước ra thế giới thông qua tác phẩm của mình".

NSND Lê Khanh sinh năm 1963 tại Hà Nội, là một trong những tượng đài lớn của nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Cô là con của nghệ sĩ Trần Tiến và nghệ sĩ Lê Mai, đồng thời là chị em với Lê Vân và Lê Vi. Bén duyên với ống kính từ năm 7 tuổi, cô chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp từ cuối thập niên 1970.

Sở hữu vẻ đẹp đài các, đằm thắm chuẩn nét Hà Thành cùng tư duy diễn xuất sắc sảo, Lê Khanh ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển trên sân khấu kịch như Rừng trúc, Vũ Như Tô, Romeo và Juliet. Ở mảng điện ảnh, cô tỏa sáng rực rỡ qua các tác phẩm nổi tiếng như Săn bắt cướp, Mùa hè chiều thẳng đứng, và sau này là vũ trụ điện ảnh Gái già lắm chiêu.

Năm 2001, Lê Khanh vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi mới 38 tuổi, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử nhận danh hiệu cao quý này.

Không chỉ thành công trong vai trò diễn viên, cô còn học lên thạc sĩ ngành đạo diễn, từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ và tích cực tham gia công tác giảng dạy đào tạo thế hệ trẻ.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 ông lớn công nghệ ở Việt Nam chi gần 650 tỷ xây dựng tổ hợp giáo dục rộng 10ha: Đáp ứng 6.000 người học, quy tụ 500 giáo viên về dạy

1 ông lớn công nghệ ở Việt Nam chi gần 650 tỷ xây dựng tổ hợp giáo dục rộng 10ha: Đáp ứng 6.000 người học, quy tụ 500 giáo viên về dạy Nổi bật

Ngôi trường công 200 tỷ đồng sắp hoàn thành tại “đất học” có 3,47 triệu dân: Kiến trúc vòng cung độc đáo, quy mô hơn 2.000 học sinh

Ngôi trường công 200 tỷ đồng sắp hoàn thành tại “đất học” có 3,47 triệu dân: Kiến trúc vòng cung độc đáo, quy mô hơn 2.000 học sinh Nổi bật

Giao Starbucks cho khách, shipper bất ngờ nhận được khoản tiền gần 26 tỷ đồng

Giao Starbucks cho khách, shipper bất ngờ nhận được khoản tiền gần 26 tỷ đồng

15:10 , 26/08/2026
Nhân viên văn phòng đi lại 6 tiếng/ngày để giữ công việc lương 10 triệu/tháng

Nhân viên văn phòng đi lại 6 tiếng/ngày để giữ công việc lương 10 triệu/tháng

14:50 , 26/08/2026
Chuyên gia phong thủy: Đây là 6 vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ trong nhà

Chuyên gia phong thủy: Đây là 6 vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ trong nhà

14:38 , 26/08/2026
Con gái có hơn 380 triệu tiền mừng tuổi vẫn được bố cho 9 triệu/tháng sinh hoạt phí, muốn con tự chi 3,8 triệu thì bị từ chối

Con gái có hơn 380 triệu tiền mừng tuổi vẫn được bố cho 9 triệu/tháng sinh hoạt phí, muốn con tự chi 3,8 triệu thì bị từ chối

14:25 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên