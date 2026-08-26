Nữ NSND quyền lực miền Bắc vào TP.HCM nói điều này

Mới đây, tại chương trình Hẹn cuối tuần, NSND Lê Khanh đã bày tỏ tình cảm của mình với TP.HCM. Cô nói: "Trong tôi thì không có khái niệm về sự khác biệt vùng đất, chỉ có cái tên khác nhau thôi. Suốt chiều dài của mảnh đất hình chữ S này, chỗ nào với tôi cũng là nhà, chỉ là dịch chuyển một chút về địa lý thôi.

TP.HCM thực sự ở trong trái tim tôi. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây cũng đem đến cho tôi những người thân, những người họ hàng theo đúng nghĩa là người thân.

Tôi còn có bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp, lúc nào cũng dang tay đón chào và tin tưởng giao cho tôi những dự án nghệ thuật khó, đầy thử thách.

Ở đây còn có những người hàng xóm tốt bụng của tôi. Xung quanh môi trường tôi sống có bao nhiêu khán giả yêu quý. Và đặc biệt rất thiết thực, ở TP.HCM có một môi trường làm nghệ thuật rộng rãi, cởi mở và sầm uất. Như vậy thì đảm bảo được cả về tinh thần lẫn sự tồn tại của tôi về vật chất, kinh tế.

Cái chung nhất, TP.HCM luôn đem lại cho tôi nói riêng và mọi người nói chung cảm giác đây là một nơi đáng sống, dám nghĩ và dám làm để hướng tới tương lai.

Đây chính là mảnh đất trù phú, màu mỡ và có đầy đủ điều kiện để làm những điều chúng ta muốn. Chỉ cần các bạn chăm chỉ, có ý chí và sẵn sàng tiến lên để thành công, làm rạng danh TP.HCM nói riêng cũng như Việt Nam nói chung, bước ra thế giới thông qua tác phẩm của mình".

NSND Lê Khanh sinh năm 1963 tại Hà Nội, là một trong những tượng đài lớn của nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Cô là con của nghệ sĩ Trần Tiến và nghệ sĩ Lê Mai, đồng thời là chị em với Lê Vân và Lê Vi. Bén duyên với ống kính từ năm 7 tuổi, cô chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp từ cuối thập niên 1970.

Sở hữu vẻ đẹp đài các, đằm thắm chuẩn nét Hà Thành cùng tư duy diễn xuất sắc sảo, Lê Khanh ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển trên sân khấu kịch như Rừng trúc, Vũ Như Tô, Romeo và Juliet. Ở mảng điện ảnh, cô tỏa sáng rực rỡ qua các tác phẩm nổi tiếng như Săn bắt cướp, Mùa hè chiều thẳng đứng, và sau này là vũ trụ điện ảnh Gái già lắm chiêu.

Năm 2001, Lê Khanh vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi mới 38 tuổi, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất lịch sử nhận danh hiệu cao quý này.

Không chỉ thành công trong vai trò diễn viên, cô còn học lên thạc sĩ ngành đạo diễn, từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ và tích cực tham gia công tác giảng dạy đào tạo thế hệ trẻ.