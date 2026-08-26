30 ngày dùng Galaxy Z Fold8 Ultra, một ngày làm việc của dân văn phòng thay đổi ra sao

Một thiết bị gập lại dày 8,9mm, mở ra chỉ còn 4,1mm, khối lượng 215g và nằm gọn trong túi áo ngực mà không cộm. Với dân văn phòng, chi tiết đó quyết định phần lớn câu chuyện phía sau, bởi một thiết bị chỉ trở thành công cụ làm việc khi người dùng chịu mang theo mọi lúc, chứ không phải khi bảng thông số của thiết bị đó đọc lên nghe hay.

Sau 30 ngày dùng Galaxy Z Fold8 Ultra làm máy chính, khác biệt rõ nhất không nằm ở chỗ khối lượng công việc được xử lý nhanh hơn, mà nằm ở 3 điểm đổi mới hoàn toàn so với cách làm quen thuộc trong quá khứ.

Buổi sáng, phần việc nặng nhất sau cuộc họp đã biến mất

Một buổi giao ban đầu tuần kéo dài 90 phút thường kéo theo phần việc thứ hai vào buổi tối, khi người chủ trì phải nghe lại bản ghi âm để lọc ra ai nhận việc gì. Galaxy Z Fold8 Ultra xử lý phần đó ngay trong lúc cuộc họp diễn ra. Máy đặt trên bàn, bật ghi âm từ đầu, và khi mọi người đứng dậy thì phần lời nói đã được chép thành văn bản kèm một bản tóm tắt các đầu việc cần làm.

Bản tóm tắt chưa hoàn hảo, tên riêng tiếng Anh và các từ viết tắt nội bộ vẫn có thể bị chép sai, nên người dùng vẫn phải đọc soát lại trước khi gửi cho cả nhóm. Sửa một khung có sẵn vẫn nhanh hơn nhiều so với ngồi gõ lại từ đầu, và phần thời gian tiết kiệm được rơi đúng vào khoảng trống quý nhất trong ngày.

Phần còn lại của buổi sáng thường dành cho thư điện tử. Trợ lý Gemini mở ở nửa màn hình bên phải, tài liệu gốc nằm ở nửa bên trái, người dùng hỏi thẳng vào nội dung tài liệu rồi yêu cầu soạn bản nháp phản hồi. Việc trước đây phải mở máy tính mới làm được nay hoàn tất trong lúc chờ thang máy hoặc ngồi trên xe di chuyển giữa hai cuộc hẹn.

Buổi chiều, màn hình 8 inch chia làm ba phần việc

Mở máy ra là màn hình 8.0 inch với độ sáng tối đa 3.000 nits, cao hơn mức 2.600 nits của thế hệ trước. Con số đó có ý nghĩa nhất trong phòng họp nhiều kính vào đầu giờ chiều, thời điểm bảng số liệu trên điện thoại thanh gần như không đọc nổi nếu không lấy tay che.

Cách dùng phổ biến nhất là chia đôi màn hình, bảng số liệu bên trái và cửa sổ trò chuyện nhóm bên phải, để vừa duyệt báo cáo vừa hỏi lại người phụ trách mà không phải nhảy qua lại giữa hai ứng dụng. Những hôm cần đối chiếu thêm lịch dự án thì mở cửa sổ thứ ba. Thao tác đáng giá nhất là kéo thẳng tệp từ cửa sổ này thả sang cửa sổ kia, điều mà điện thoại thanh không có cách nào làm được, và cũng là điều khiến nhiều người bỏ hẳn thói quen tự gửi tài liệu cho chính mình qua thư điện tử.

Toàn bộ khối lượng đó chạy trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sản xuất trên tiến trình 3nm. Với một máy gập mỏng, nhiệt độ đáng quan tâm hơn cả tốc độ, bởi khu vực bản lề trên các thế hệ trước vốn hay bị chê nóng. Sau khoảng 40 phút họp trực tuyến có bật hình, vùng quanh bản lề ấm lên thấy rõ nhưng chưa tới ngưỡng phải đặt máy xuống bàn.

Buổi tối, khi bàn làm việc không còn cố định ở văn phòng

Viên pin 5.000mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra được công bố với thời lượng phát video lên tới 27 giờ. Một lịch làm việc dày, rời nhà từ 7 giờ sáng và về sau 20 giờ, xen giữa là các buổi gặp đối tác bên ngoài, vẫn nằm trong khả năng của một lần sạc, đủ để nhiều người bỏ cục sạc dự phòng ra khỏi túi xách.

Những hôm lịch chạy dài hơn dự tính, một quãng nghỉ trưa cũng đủ giải quyết. Sạc có dây 45W đưa pin lên 65% chỉ trong 30 phút, còn sạc không dây 20W đạt khoảng 35% trong cùng khoảng thời gian, tức là cắm máy trong lúc ăn trưa thì cả buổi chiều không phải nghĩ đến pin nữa.

Sau một tháng, thay đổi đáng kể nhất không nằm ở việc khối lượng công việc tăng lên, vì lịch họp và tiến độ của đối tác mới là thứ quyết định điều đó. Thứ thực sự thay đổi là những thao tác phụ trợ vây quanh công việc chính, gồm nghe lại bản ghi âm sau cuộc họp, sao chép số liệu qua lại giữa hai ứng dụng, tìm chỗ ngồi có ổ cắm và mở máy tính chỉ để trả lời một lá thư dài ba dòng, tất cả đã bị cắt gần hết khỏi một ngày làm việc bình thường. Với người phải xử lý phần lớn công việc trong lúc di chuyển, đó là khác biệt đáng tiền nhất mà một thiết bị gập mang lại ở thời điểm này. Còn với người ngồi cố định một chỗ suốt tám tiếng, chiếc máy tính vẫn giữ nguyên chỗ đứng.

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