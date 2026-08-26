Tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng đặt hàng 1 siêu tàu ngầm từ Mỹ để phục vụ du khách: Lần đầu tiên có ở Việt Nam, báo Anh cũng phải kinh ngạc, chở được 24 người/lần

Không chỉ đầu tư cáp treo, công viên giải trí hay những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, Vingroup từng đặt riêng một chiếc tàu lặn du lịch từ nhà sản xuất Mỹ để đưa về Nha Trang phục vụ du khách.

Chiếc tàu mang tên DeepView 24, sau này được khai thác với tên Vinpearl Submarine, có sức chứa 24 hành khách, khả năng lặn tối đa khoảng 100 m và khoang quan sát trong suốt giúp du khách có tầm nhìn gần như 360 độ xuống thế giới dưới biển. Đây từng được giới thiệu là tàu lặn du lịch đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, mang tới một trải nghiệm mà trước đó du khách trong nước chưa từng có.

Ảnh Báo Khánh Hòa

Chiếc tàu đặc biệt được Vingroup đặt hàng từ Mỹ

Thông tin về dự án lần đầu được công bố vào năm 2020. Theo Báo Khánh Hòa, Vingroup đã đặt hàng Triton Submarines, một nhà sản xuất tàu lặn nổi tiếng của Mỹ, chế tạo chiếc DeepView 24 để phục vụ hoạt động du lịch tại Vinpearl Nha Trang, khu vực đảo Hòn Tre.

Tàu được lắp ráp tại cơ sở của Triton ở Barcelona, Tây Ban Nha và trải qua thử nghiệm trên biển trước khi bàn giao. Triton vốn là cái tên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tàu lặn có người lái, từng tham gia chế tạo những phương tiện phục vụ khám phá các vùng biển sâu trên thế giới.

Khác với tàu ngầm quân sự hay tàu phục vụ nghiên cứu, DeepView 24 được thiết kế ngay từ đầu cho mục đích du lịch. Theo Vinpearl, tàu dài khoảng 15,4 m, có thể chở 24 hành khách, cùng người điều khiển và phụ lái. Độ sâu thiết kế tối đa của tàu lên tới 100 m.

Điểm đáng chú ý nhất là phần khoang hành khách sử dụng vật liệu acrylic trong suốt, tạo trường quan sát rất rộng. Thay vì chỉ nhìn ra ngoài qua những ô cửa sổ nhỏ, người ngồi bên trong có thể quan sát không gian đại dương bao quanh từ nhiều hướng. Khoang tàu có điều hòa, hệ thống chiếu sáng hỗ trợ quan sát, trong khi động cơ điện giúp tàu vận hành tương đối êm.

Ảnh Báo Khánh Hòa

Vinpearl từng công bố mức đầu tư cho sản phẩm này vào khoảng 5,2 triệu USD.

Trải nghiệm được giới thiệu: Lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Giá trị đặc biệt của Vinpearl Submarine không chỉ nằm ở công nghệ hay mức đầu tư. Vinpearl từng giới thiệu đây là tàu lặn du lịch đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Báo Điện tử Chính phủ cũng từng mô tả hoạt động tàu lặn tại Nha Trang là một sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo, lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Với hình thức này, du khách không cần biết bơi, mặc đồ lặn hay sử dụng bình dưỡng khí. Sau khi bước vào khoang tàu, hành khách chỉ cần ngồi tại chỗ trong khi phương tiện từ từ chìm xuống dưới mặt nước.

Qua lớp acrylic trong suốt, cá, san hô và cảnh quan dưới biển hiện ra ngay bên ngoài khoang. Cảm giác có phần giống một “thủy cung đảo ngược”: con người ngồi trong khoang kính, còn cả đại dương nằm ở phía bên ngoài.

Ảnh Báo Khánh Hòa, VinWonders

Chia sẻ trong bài review trên trang du lịch VNVoucher, du khách tên Tú cho biết chuyến mình tham gia xuống khoảng 16-18 m, thời gian trải nghiệm dưới nước vào khoảng 30 phút. Dù từng snorkeling, lặn bình khí và đi bộ dưới đáy biển, vị khách này vẫn cho rằng đi tàu lặn mang lại cảm giác khác biệt.

Theo chia sẻ, ban đầu là cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú, song khoang tàu thực tế khá mát, không bí bách như tưởng tượng. Nhờ tầm nhìn rộng qua lớp acrylic, hành khách có thể dễ dàng quan sát không gian dưới biển. Sau chuyến đi, du khách đánh giá đây là trải nghiệm “đáng thử”, đặc biệt với những người muốn khám phá đại dương nhưng không có kỹ năng lặn chuyên nghiệp.

Năm 2022, trải nghiệm đưa du khách ngắm nhìn đại dương qua tàu ngầm ở Vinpearl cũng được tờ Daily Mail (Anh) khen ngợi. Tác giả trầm trồ bởi thiết kế, công nghệ của con tàu cũng như độ sâu mà nó có thể đưa du khách tới, 328ft (100m).

Vinpearl Submarine sau đó từng có những giai đoạn tạm dừng, rồi trở lại phục vụ khách. Tháng 2/2024, VinWonders thông báo tàu hoạt động trở lại với mức giá khi đó khoảng 1,4 triệu đồng/người lớn, 1,2 triệu đồng với khách từ 60 tuổi và 950.000 đồng đối với một số nhóm trẻ em đủ điều kiện.

Ảnh Vinpearl

Việc đặt chuyến cũng khá đặc biệt. Do hoạt động tàu lặn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thủy triều và các điều kiện an toàn trên biển, khách trong một số giai đoạn chỉ có thể xác nhận chuyến trước ngày trải nghiệm khoảng 24 giờ.

Tàu lặn “có 1-0-2” hiện giờ ra sao?

Hoạt động của Vinpearl Submarine tại vịnh Nha Trang được thực hiện theo cơ chế thí điểm. Tháng 9/2024, Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian thí điểm tối đa đến ngày 30/3/2025, trong thời gian chờ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới loại hình tàu lặn du lịch.

Sau giai đoạn này, Việt Nam cũng bổ sung khung quy định dành cho tàu lặn, liên quan tới vùng hoạt động, đăng ký, đăng kiểm, an toàn, bảo vệ môi trường và phương án tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin công khai gần nhất, vào tháng 7/2025, Ban quản lý VinWonders Nha Trang phản hồi một du khách trên Tripadvisor rằng tàu ngầm trong suốt không còn hoạt động. Hiện trong hệ thống sản phẩm, bảng giá công khai của VinWonders Nha Trang cũng không còn thấy Vinpearl Submarine được bán như một dịch vụ riêng.



Ảnh Vinpearl

Điều này đồng nghĩa du khách hiện chưa thể đăng ký trải nghiệm tàu như giai đoạn trước. Dù vậy, Vinpearl Submarine vẫn là một dấu mốc đặc biệt của du lịch Việt Nam: lần đầu một tàu lặn du lịch sức chứa 24 người được đưa vào phục vụ khách, cho phép những người không cần kỹ năng lặn vẫn có thể ngồi trong khoang kính và trực tiếp quan sát thế giới ở độ sâu hàng chục mét dưới mặt biển.