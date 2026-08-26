Lê Công Vinh xuất hiện đặc biệt với cúp vô địch ASEAN Cup 2026 tối nay

Từ chiều ngày 26/8, cựu danh thủ Lê Công Vinh đã có mặt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho vai trò khách mời đặc biệt trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 được Ban tổ chức lựa chọn là nhân vật danh dự thực hiện nghi thức mang chiếc cúp vô địch ra sân trước khi trận đại chiến diễn ra vào lúc 20h.

Bồi hồi chia sẻ về khoảnh khắc từng vô địch giải đấu năm 2008, cựu chân sút xứ Nghệ xúc động nhắc lại ký ức 18 năm trước:

“Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Lần đầu tiên vô địch, cảm xúc ấy đến giờ tôi vẫn không thể quên".

Bên cạnh những hoài niệm rực rỡ của năm 2008, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cũng bày tỏ sự tự hào khi cầm trên tay chiếc cúp danh giá và chứng kiến các thế hệ đàn em tiếp nối hành trình lịch sử, sẵn sàng chinh phục thêm vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Công Vinh sẽ bê cúp vô địch tối nay (Ảnh: VFF)

Lê Công Vinh là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Việt Nam, sở hữu sự nghiệp quốc tế lẫy lừng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của đội tuyển quốc gia. Trong suốt 12 năm cống hiến từ năm 2004 đến 2016, chân sút xứ Nghệ đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam với 51 bàn thắng sau 83 lần ra sân. Khoảnh khắc chói lọi nhất của Công Vinh chính là pha đánh đầu ngược lịch sử vào lưới Thái Lan ở những giây cuối cùng trong trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình, mang về chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008 đầu tiên cho bóng đá nước nhà.

Không chỉ dừng lại ở đấu trường khu vực, anh còn là nhân tố chủ chốt trong hành trình kỳ diệu đưa Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2007. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao mang về cho anh 3 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007) cùng sự ghi nhận từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) khi xếp anh vào danh sách những huyền thoại xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.