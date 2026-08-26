Madam Pang vừa đáp chân xuống Hà Nội đã gây sốt vì quá trẻ trung: Tuổi 60 như 30, "nghiện" làm 1 việc 0 đồng mỗi ngày để chống già

Madam Pang mới có mặt tại Hà Nội để tiếp lửa cho tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình chiều 26/8. Ngay khi xuất hiện tại sân bay Nội Bài, nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Ở tuổi 60, bà vẫn giữ vóc dáng gọn gàng, phong thái khỏe khoắn và thần thái nổi bật.

Madam Pang, tên thật Nualphan Lamsam, sinh năm 1966. Không chỉ nổi tiếng vì sự nghiệp kinh doanh và bóng đá, bà còn nhiều lần khiến công chúng trầm trồ bởi diện mạo được nhận xét là trẻ hơn tuổi thật. Điều đáng nói, trong những bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung mà Madam Pang từng chia sẻ, có một việc gần như không tốn một đồng: ngủ đủ giấc.

Bí quyết chống già 0 đồng của Madam Pang, mọi phụ nữ đều nên học hỏi vì quá tốt sức khoẻ

Chia sẻ với truyền thông, Madam Pang cho biết, ngủ đủ giấc mỗi ngày là một trong những ưu tiên của bà. Bà từng nói rằng dù công việc bận rộn và căng thẳng, bà vẫn cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi.

Đây cũng là điểm mà nhiều người thường bỏ qua khi tìm cách chống lão hóa. Không có loại serum nào có thể thay thế hoàn toàn một giấc ngủ tốt. Khi ngủ, cơ thể bước vào quá trình phục hồi, sửa chữa các tổn thương và điều hòa nhiều chức năng sinh học. Giấc ngủ đầy đủ cũng liên quan đến khả năng kiểm soát cảm giác đói, cân nặng, tâm trạng và sức khỏe chuyển hóa.

Đặc biệt, các chuyên gia về giấc ngủ khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm một cách thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe tối ưu. Ngủ dưới 7 giờ kéo dài có liên quan đến nguy cơ cao hơn của béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và một số vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, nếu muốn tìm một "liệu trình chống già" không cần mua mỹ phẩm, không cần đến spa, hãy bắt đầu bằng việc xem lại giờ đi ngủ của mình.

Madam Pang từng chia sẻ bà có thể ngủ khoảng 6 tiếng mỗi ngày, nhưng với đa số người trưởng thành, 6 tiếng không nên được xem là mục tiêu. Mốc hợp lý được khuyến nghị hiện nay là từ 7 giờ trở lên, đồng thời cần chú ý chất lượng và sự đều đặn của giấc ngủ.

Nói cách khác, điều đáng học ở Madam Pang không phải là cố ngủ đúng 6 tiếng, mà là không coi nhẹ việc nghỉ ngơi dù lịch trình bận rộn đến đâu.

Ngoài ra, Madam Pang còn những mẹo trẻ lâu khác đáng học hỏi

Không uống nước ngọt

Một thói quen khác của Madam Pang là tránh nước ngọt. Bà cho biết mình thích uống nước và không thích nước ngọt. Đây là một thói quen khá dễ áp dụng.

Đồ uống có đường có thể cung cấp lượng đường và năng lượng lớn nhưng lại ít giá trị dinh dưỡng. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng có thể góp phần làm tăng tổng lượng năng lượng nạp vào, từ đó bất lợi cho cân nặng và sức khỏe chuyển hóa.

Với làn da, việc hạn chế đồ uống nhiều đường cũng là lựa chọn hợp lý nếu mục tiêu là duy trì sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần bỏ nước ngọt là có thể "chống già". Lão hóa chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tuổi tác, di truyền, ánh nắng, hút thuốc, dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Không uống rượu

Madam Pang cũng cho biết bà không uống rượu. Đây là một điểm đáng chú ý trong lối sống của nữ doanh nhân.

Rượu có thể gây mất nước tạm thời và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Uống nhiều hoặc thường xuyên còn liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe, vì vậy nếu không uống rượu thì không có lý do gì phải bắt đầu chỉ vì mục tiêu "tốt cho sức khỏe". Đặc biệt, với những người đang muốn giữ vóc dáng và ngủ ngon hơn, hạn chế hoặc tránh rượu là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Không ép mình ăn kiêng khắc nghiệt

Một điểm khác trong những chia sẻ trước đây của Madam Pang là bà không theo chế độ ăn kiêng cực đoan. Bà vẫn ăn đủ bữa và chú trọng trái cây.

Đây cũng là một bài học đáng chú ý: trẻ lâu không đồng nghĩa với việc phải nhịn ăn, cắt bỏ hàng loạt nhóm thực phẩm hay ép cân bằng mọi giá. Ở tuổi trung niên và cao tuổi, duy trì khối cơ, sức khỏe xương, khả năng vận động và cân nặng hợp lý quan trọng hơn việc chạy theo một con số cân nặng thật thấp.

Một chế độ ăn đa dạng, đủ protein, rau củ quả, chất xơ và các nhóm chất thiết yếu sẽ thực tế hơn nhiều so với những chế độ "detox" ngắn hạn.

Vận động đều đặn để giữ cơ thể trẻ từ bên trong

Madam Pang cũng duy trì vận động. Những thông tin được chia sẻ trước đây cho thấy bà từng chạy bộ trên máy khoảng 40 phút mỗi ngày; các bài viết khác ghi nhận bà tập luyện khoảng 5 buổi mỗi tuần với nhiều hình thức vận động.

Đây có lẽ là phần "chống già" không thể bỏ qua. Tuổi tác không chỉ thể hiện qua nếp nhăn. Khi bước vào tuổi trung niên, khối cơ và sức mạnh có xu hướng giảm nếu không được duy trì bằng vận động phù hợp. Việc tập luyện thường xuyên giúp duy trì sức mạnh, khả năng vận động, sức khỏe tim mạch và vóc dáng.

Vì thế, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách làm da căng hơn, hãy quan tâm đến việc cơ thể có khỏe, linh hoạt và đủ sức vận động hay không.

(Ảnh: FB)