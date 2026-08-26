Mỹ nhân khiến người ta tiếc vì biết đến quá muộn: Gương mặt đẹp nao lòng, đến cách ăn mặc cũng có sức hút riêng

Tam Triều Dâng là một trong những nữ diễn viên để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh Việt. Chạm ngõ nghệ thuật từ khi còn nhỏ, cô từng bước trưởng thành qua nhiều vai diễn giàu cảm xúc, ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân đa dạng. Sở hữu thực lực cùng nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhưng có một khoảng thời gian, tên tuổi Tam Triều Dâng vẫn chưa thực sự bật lên, như chỉ còn thiếu một cơ hội để tỏa sáng đúng lúc. Và năm 2026 dường như chính là thời điểm ấy. Tam Triều Dâng đã có bước chuyển mình rõ nét, liên tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt sau thành công của bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Từ đây, tên tuổi nữ diễn viên ngày càng được chú ý, sức hút cũng theo đó tăng lên rõ rệt. Mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm, từ diễn xuất trên màn ảnh đến nhan sắc và phong cách thời trang ngoài đời. Mới đây nhất, Tam Triều Dâng tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt tại một sự kiện ra mắt phim. Xuất hiện với tạo hình chỉn chu, nữ diễn viên khoe visual xinh đẹp cùng thần thái cuốn hút, trở thành một trong những tâm điểm được netizen bàn luận sôi nổi trên MXH.

Tam Triều Dâng sinh năm 1998

Mới đây, nữ diễn viên gây ấn tượng khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim, khoe diện mạo đơn giản mà xinh sang (Nguồn video: TikTok @nhanstudio97)

Không chỉ được chú ý trên màn ảnh, Tam Triều Dâng ngoài đời cũng khiến người hâm mộ "thương nhớ" bởi visual cuốn hút cùng gu thời trang sành điệu. Phong cách của nữ diễn viên thiên về sự tinh tế, hiện đại nhưng vẫn nữ tính, khéo léo tôn lên nét duyên dáng và thần thái riêng. Mỗi outfit cô lựa chọn đều nịnh mắt, thời thượng mà không quá cầu kỳ, giúp diện mạo vốn đã xinh đẹp cũng trở nên nổi bật.

Trong tạo hình “môi đỏ tóc thẳng” khoe visual bén đứt tay, Tam Triều Dâng còn gây ấn tượng với outfit đơn giản mà sang, sành điệu. Cô diện nguyên cây đen với áo cúp ngực và quần suông, không cần họa tiết cầu kỳ vẫn mang đến vẻ ngoài thời thượng, yêu kiều. Set đồ khi kết hợp cùng lớp makeup đẹp càng tôn lên thần thái sắc sảo, cuốn hút, giúp Tam Triều Dâng ghi điểm với diện mạo vừa quyến rũ vừa hiện đại.

Style của Tam Triều Dâng luôn ghi điểm bởi vẻ yêu kiều, nữ tính và nịnh mắt. Cô gợi ý cho chị em một thiết kế đầm maxi dáng dài, nổi bật với tông hồng ngọt ngào cùng phom váy nhiều tầng tạo độ bồng bềnh, mềm mại. Thiết kế hai dây kết hợp dáng bồng xòe giúp tổng thể thêm duyên dáng, nổi bật, đặc biệt phù hợp để diện trong những chuyến đi chơi hay du lịch biển.

Với phong cách năng động, sành điệu, Tam Triều Dâng càng dễ "cân đẹp". Cô diện áo hai dây trắng, khoác ngoài sơ mi xanh và chọn mix cùng quần jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn thời thượng. Công thức layer sơ mi bên ngoài áo hai dây vốn đơn giản nhưng có khả năng nâng tầm cả set đồ, vừa thoải mái vừa nịnh mắt và gần như không lo lỗi mốt. Chị em yêu thích phong cách đơn giản nhưng vẫn muốn lên đồ thật cuốn hút thì đừng quên lưu ngay công thức này.

Tam Triều Dâng khoe outfit xinh yêu khi diện đầm body dáng ngắn với phom ôm tôn dáng, nổi bật cùng thiết kế cổ yếm và họa tiết kẻ sọc. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng khi diện lên lại vô cùng nịnh mắt, đồng thời tôn lên vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của nữ diễn viên. Cô phối cùng đôi guốc xỏ ngón, tạo điểm nhấn năng động, hiện đại và giúp tổng thể thêm phần thời thượng, ghi điểm 10/10.

Trong một outfit khác, Tam Triều Dâng tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế xinh xắn, rực rỡ. Cô diện áo cổ đổ sành điệu, mix cùng chân váy nổi bật với chi tiết thắt lưng, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa giữ được nét ngọt ngào, nữ tính. Những item có thiết kế thời thượng, mới mẻ như vậy cũng là gợi ý đáng tham khảo cho chị em muốn F5 tủ đồ, bởi có thể dễ dàng biến tấu và mix match cùng nhiều trang phục khác nhau.



