Thương hiệu cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ra thông báo bất ngờ

Chiều nay 26/8, trên fanpage tích xanh, Trung Nguyên Legend - thương hiệu gắn liền với doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ - bất ngờ chia sẻ đoạn video có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hàn Quốc Jiyeon, thành viên nhóm T-ARA. Trong video, Jiyeon gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam và hẹn gặp khán giả tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” vào tối 28/8. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn trực tiếp mời người hâm mộ “thưởng thức cà phê G7, Trung Nguyên Legend” tại chương trình.

Thông báo lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan T-ARA tại Việt Nam.Sự xuất hiện của Jiyeon trong video của Trung Nguyên Legend càng gây chú ý khi chương trình mà nữ ca sĩ sắp tham dự được xác định là một trong những sự kiện nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh.

Thông báo được đăng tải trên Fanpage chính thức của Trung Nguyên Legend (Ảnh chụp màn hình)

G7 là một trong những thương hiệu cà phê nổi bật thuộc hệ sinh thái Trung Nguyên Legend. Vì vậy, hình ảnh một nữ thần tượng K-pop quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam xuất hiện trong nội dung của thương hiệu, ngay trước một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, trở thành chi tiết đáng chú ý.

Ca sĩ Hàn góp mặt tại chương trình quy mô lớn chưa từng có tại Quảng Ninh

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” dự kiến lên sóng truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 28/8 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thuộc các phường Hạ Long và Hồng Gai.

Đây được địa phương giới thiệu là chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, dự kiến thu hút khoảng 100.000 đại biểu, người dân và du khách tham dự trực tiếp. Khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành sẽ tham gia chương trình.

Dàn nghệ sĩ được công bố có nhiều tên tuổi như NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đen, Tóc Tiên, Phương Ly, Rhyder, Trọng Hiếu, Soobin và Jiyeon (T-ARA)…

Trong đó, việc Jiyeon và Soobin cùng xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Hai người từng hợp tác trong ca khúc “Đẹp nhất là em”. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo chính thức cho biết họ sẽ có màn biểu diễn chung tại sự kiện lần này.

Ảnh Cổng TTDT Quảng Ninh

Không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ, chương trình còn được đầu tư theo mô hình sân khấu mở. Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, sân khấu trung tâm sử dụng thiết kế xoay, kết nối không gian biểu diễn từ quảng trường ra đường bao biển, mặt vịnh và trên không. Khoảng 25 màn hình LED cùng hệ thống âm thanh đồng bộ dự kiến được bố trí để khán giả có thể theo dõi từ nhiều vị trí.

Bên cạnh đó, bầu trời khu vực vịnh Hạ Long dự kiến được thắp sáng bởi khoảng 3.000 drone. Từ ngày 26-28/8, 72 tàu du lịch cũng tham gia chương trình trình diễn ánh sáng trên vịnh, kết hợp âm thanh và các hiệu ứng trình diễn.

Người dân, du khách muốn tham gia sự kiện cần lưu ý gì?

Một điểm thuận lợi là người dân và du khách không phải mua vé để tham dự chương trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết Ban tổ chức không phát vé, chương trình mở cửa tự do.

Khu vực diễn ra sự kiện (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Tuy nhiên, với lượng người dự kiến lên tới khoảng 100.000, khán giả nên tới khu vực tổ chức sớm để chủ động gửi xe và di chuyển vào vị trí xem. Theo phương án ban đầu, khoảng 50.000 người được bố trí tại khu vực Quảng trường 30/10, số còn lại ở dọc tuyến Trần Quốc Nghiễn và các khu vực kết nối. Hệ thống màn hình LED cũng giúp người đứng xa sân khấu vẫn có thể theo dõi chương trình.

Người tham dự cũng nên liên tục cập nhật các thông báo chính thức về phân khu, giao thông và phương án kiểm soát khán giả. Theo Báo Quảng Ninh, chương trình không phát vé trước nhưng Ban tổ chức dự kiến sử dụng vòng đeo tay tại một số khu vực và sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về cách nhận vòng.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc lựa chọn khu vực thông thoáng thay vì chen sát sân khấu sẽ phù hợp hơn. Khán giả cũng nên hạn chế mang đồ đạc cồng kềnh, sạc đầy điện thoại, bảo quản tư trang và thống nhất điểm hẹn với người đi cùng trong trường hợp bị tách khỏi nhóm.

Ngoài đêm nghệ thuật, du khách tới Quảng Ninh dịp này còn có thể xem trình diễn ánh sáng của 72 tàu du lịch, công nghệ 3D Mapping tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, đồng thời trải nghiệm không gian ẩm thực và Hội chợ OCOP trong chuỗi hoạt động cuối tháng 8 - đầu tháng 9.