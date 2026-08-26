Nàng WAG là cựu sinh viên ngành Luật, làm điều đặc biệt cho “cầu thủ nghèo nhất Việt Nam” ngay trước giờ G trận chung kết với Thái Lan

Vào 20h tối nay 26/8, ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong trận chung kết lượt về Asean Cup 2026 gặp kỳ phùng địch thủ - ĐT Thái Lan. Trước giờ G, các cầu thủ nhận được nhiều lời động viên từ gia đình, người thân và hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Trong đó, gia đình hậu vệ Phạm Xuân Mạnh gây ấn tượng với khoảnh khắc đoàn tụ vui vẻ trước giờ bóng lăn.

Trong loạt hình ảnh mới được Dung Trần - bà xã Xuân Mạnh chia sẻ, nàng WAG xứ Nghệ đã đưa con trai và con gái đến một quán cà phê gần nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Tại đây, Xuân Mạnh tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi để gặp con, vui đùa và tận hưởng những phút giây bình yên bên gia đình.

Nam cầu thủ xuất hiện với trang phục đời thường, gương mặt rạng rỡ khi ở cạnh các con. Ba bố con có những phút giây vui đùa, trò chuyện ấm áp, ôm nhau đầy tình cảm. Không khí nhẹ nhàng, gần gũi khác hẳn sự căng thẳng mà Xuân Mạnh và các đồng đội đang phải đối mặt trước trận quyết đấu với Thái Lan. Bà xã Xuân Mạnh gọi khoảnh khắc này là "liều thuốc tinh thần cho bố trước trận đấu".

Xuân Mạnh đoàn tụ cùng các con trước trận đấu (Ảnh: Dung Trần)

Ảnh: Dung Trần

Ảnh: Dung Trần

Dung Trần cũng xuất hiện bên cạnh ba bố con. Sau hành trình liên tục di chuyển để cổ vũ chồng tại ASEAN Cup 2026, cô tiếp tục trở thành hậu phương quen thuộc, giúp Xuân Mạnh có được những phút giây thư giãn bên gia đình trước khi trở lại tập trung cùng đội tuyển.

Khoảnh khắc này đặc biệt ý nghĩa bởi Xuân Mạnh đang đứng trước một trận đấu có thể quyết định chức vô địch Đông Nam Á. Một chút thời gian bên vợ con, những tiếng cười và sự vô tư của con trẻ có lẽ chính là cách đơn giản nhất để nam tuyển thủ tạm gác áp lực, lấy lại tinh thần và bước vào trận đấu với trạng thái thoải mái nhất.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Dung Trần có mặt để tiếp sức cho ông xã trong hành trình ASEAN Cup năm nay. Nàng WAG quê Nghệ An gần như luôn tìm cách xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, từ các trận đấu của tuyển Việt Nam cho tới những chuyến làm khách xa nhà.

Ảnh: Dung Trần

Ở trận bán kết lượt đi với Malaysia tại Kuala Lumpur, Dung Trần cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ Xuân Mạnh và các đồng đội. Cô sau đó tiếp tục đồng hành cùng chồng trong hành trình tiến vào chung kết. Đặc biệt, trận chung kết lượt đi với Thái Lan tại Bangkok, Dung Trần cùng mẹ chồng, người thân và các cổ động viên Việt Nam sang Thái Lan tiếp lửa cho đội tuyển. Hành trình của cô từng gây chú ý với hình ảnh “5 ngày đi 3 nước” để liên tục cổ vũ chồng.

Sự đồng hành ấy cũng được đền đáp bằng một khoảnh khắc đầy cảm xúc sau trận chung kết lượt đi. Khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ngay trên sân Rajamangala, Xuân Mạnh chạy về phía khán đài và ôm chầm lấy vợ cùng hai mẹ. Dung Trần không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau trận, Xuân Mạnh cũng xúc động nhắn gửi: “Mẹ ơi con làm được rồi, vợ ơi anh làm được rồi, cả nhà ơi đội tuyển đã chiến thắng rồi”.

Ảnh: FBNV

Với Xuân Mạnh, hành trình từ một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn đến tuyển thủ quốc gia là câu chuyện nhiều nỗ lực. Anh từng được truyền thông gọi là “cầu thủ nghèo nhất U23 Việt Nam” sau kỳ tích Thường Châu 2018. Gia đình anh từng phải bán trâu để có tiền mua giày cho con trai theo đuổi bóng đá.

Giờ đây, bên cạnh Xuân Mạnh đã có một gia đình nhỏ làm điểm tựa. Dung Trần, sinh năm 1997, quê Nghệ An, từng là sinh viên ngành Luật của Đại học Vinh. Hai vợ chồng hiện có một con gái và một con trai. Trong những năm qua, cô vừa chăm sóc gia đình vừa đồng hành với sự nghiệp của chồng, đồng thời kinh doanh trong lĩnh vực hoa và cà phê.

Ảnh: FBNV

Tối nay, Xuân Mạnh và các đồng đội sẽ bước vào 90 phút quyết định với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 26/8. Ở lượt đi trên sân Rajamangala hôm 22/8, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Hai Long và Quang Hải, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Với cách biệt hai bàn, Việt Nam sẽ lên ngôi nếu thắng hoặc hòa, đồng thời vẫn có thể vô địch nếu chỉ thua với cách biệt một bàn. Trong khi đó, Thái Lan buộc phải chơi tấn công và tìm kiếm ít nhất hai bàn thắng để đưa cuộc đua trở lại thế cân bằng.