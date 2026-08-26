Quá nhiều người gọi điện nhờ mua vé, HLV Kim Sang-sik không dám nghe điện thoại

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ chuyện thú vị ngoài vấn đề chuyên môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận rằng ông đã phải tắt điện thoại khi có quá nhiều bạn bè, người thân xin vé hoặc nhờ mua vé xem trận đấu này.

Theo thông tin chính thức từ VFF, vé xem trận đấu bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà được phát hành với 4 mệnh giá 1.500.000 đồng, 1.200.000 đồng, 800.000 đồng, 500.000 đồng. Nhu cầu mua vé xem trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình càng “nóng” lên khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala (Bangkok).

Nguyễn Đình Bắc gặp khó khăn khi mua vé.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nói: “Toàn đội rất vui khi nhận được tình cảm của người hâm mộ. Vé bây giờ rất khó mua, nếu ngày mai sân Mỹ Đình phủ kín thì toàn đội sẽ cống hiến hết mình để mang niềm vui cho người hâm mộ ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình và người thân của Nguyễn Đình Bắc sẽ di chuyển ra Hà Nội để theo dõi trận chung kết lượt đi. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 2004 có nhiều bạn bè và dĩ nhiên anh phải cân nhắc từng tấm vé để gửi đến người thân. Một số cầu thủ ở xa Hà Nội đã nhường vé cho đồng đội.

Hiện nay, các phe vé đang rao bán vé xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với mức cao gấp đôi giá vé niêm yết. Một cặp vé mệnh giá 3 triệu đồng được chào bán ở mức 6-7 triệu đồng. Ở 3 hạng vé còn lại, mức giá phổ biến từ 2 triệu - 5 triệu đồng/cặp.

Trở lại với trận đấu, Đình Bắc chia sẻ thêm: “Trận lượt chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành kết quả tốt. Đôi chân của toàn đội đang ở mặt đất và chúng tôi quyết tâm cho trận ngày mai. Mọi người đang rất đồng lòng giành chiến thắng để dành tặng cho người hâm mộ.

Tôi và anh Son đang có 5 bàn thắng. Chúng tôi không đặt nặng thành tích cá nhân nhiều. Nếu ngày mai kết quả của đội tuyển tốt thì đó là chiến thắng cao quý nhất. Tôi và anh Son khi bước vào sân đều cống hiến hết mình cho toàn đội”.