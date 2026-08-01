Khoan 300 m sâu vào lòng đất, phát hiện vùng đất chứa vàng kéo dài 2km

Ảnh minh họa

Resolution Minerals công ty khai khoáng của Australia tập trung vào vàng và các khoáng sản quan trọng tại Mỹ, vừa công bố những kết quả phân tích mẫu đầu tiên từ chương trình khoan thăm dò tiếp theo tại dự án Idaho, Mỹ.

Kết quả cho thấy vàng xuất hiện từ gần bề mặt tại cả 3 lỗ khoan đầu tiên ở khu vực Golden Gate South, qua đó mở rộng vùng khoáng hóa đã được xác định tại Golden Gate North thêm ít nhất 2 km về phía nam.

Đáng chú ý, một trong các lỗ khoan kéo dài hơn 300 m đã ghi nhận khoáng hóa vàng, với một số đoạn có hàm lượng cao hơn. Trong đó, các khoảng khoan đáng chú ý dài 6,5 m có hàm lượng 1,33 g/t vàng và 17,25 m đạt 1,19 g/t vàng.

Hai lỗ khoan còn lại cũng ghi nhận vàng từ bề mặt, với các khoảng khoáng hóa lần lượt dài 49,5 m ở mức 0,58 g/t vàng và 32,6 m ở mức 0,49 g/t vàng.

RML cho biết các kết quả này củng cố tiềm năng mở rộng phát hiện vàng tại Golden Gate South. Tuy nhiên, các chiều dài được công bố hiện là chiều dài theo thân lỗ khoan, chưa phản ánh chiều rộng thực tế của thân quặng. Công ty cần thực hiện thêm hoạt động khoan để xác định hình học và quy mô của vùng khoáng hóa.

Chương trình khoan hiện tại của RML được triển khai nhằm mở rộng các phát hiện từ chương trình thăm dò ban đầu. Đến nay, công ty đã hoàn thành 33 lỗ khoan với tổng chiều dài khoảng 9.700 m trong kế hoạch tối đa 45 lỗ.

Ngoài các mẫu vừa được công bố, 28 lỗ khoan khác đã được ghi nhận và đang chờ phân tích tại phòng thí nghiệm. Do đó, RML dự kiến sẽ tiếp tục công bố các kết quả mới khi nhận được dữ liệu xét nghiệm.

Chương trình khoan cũng đã được kéo dài đến giữa tháng 9. Các lỗ khoan tiếp theo sẽ tập trung vào những khu vực có dấu hiệu bất thường về vonfram trong đất tại Golden Gate South.

Đây là một hướng thăm dò đáng chú ý bởi khu vực dự án của RML có lịch sử khai thác vonfram. Theo thông tin công ty công bố, vonfram từng được khai thác tại đây từ những năm 1950 đến những năm 1980, trong khi RML cũng đã mua lại một số tài sản có lịch sử sản xuất vonfram.

Dự án của RML nằm liền kề dự án vàng Stibnite của Perpetua Resources, một trong những dự án khai khoáng quan trọng tại Mỹ với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 4,5 tỷ USD.

Khu vực này cũng có dự án thăm dò Antimony Ridge, nằm cách Golden Gate khoảng 2 km về phía đông nam. Antimony Ridge đã được đưa vào chương trình FAST-41 của chính phủ Mỹ, cơ chế nhằm đẩy nhanh và phối hợp quy trình cấp phép liên bang đối với các dự án được xem là có tầm quan trọng.

RML đang lên kế hoạch triển khai chương trình khoan hơn 250 lỗ tại Antimony Ridge, song hoạt động này vẫn phụ thuộc vào việc được cấp phép.

Với RML, kết quả khoan mới tại Golden Gate South cùng kế hoạch thăm dò tại Antimony Ridge đang mở rộng phạm vi đánh giá tiềm năng vàng, vonfram và antimony trên khu vực dự án. Tuy nhiên, quy mô tài nguyên và khả năng khai thác thương mại của các phát hiện này vẫn cần được xác định thông qua các chương trình khoan, phân tích và đánh giá địa chất tiếp theo.