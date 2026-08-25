iPhone 18 có thể tăng tới 100 USD, lý do nằm ở chip nhớ

Apple có thể sẽ tăng giá toàn bộ dòng iPhone 18 do chi phí chip nhớ ngày càng leo thang. Thông tin mới nhất từ một nguồn được đánh giá đáng tin cậy hơn các tin đồn trước đó cho biết Apple đang chịu áp lực từ giá RAM và chip NAND tăng cao, đồng thời xác nhận những dự đoán từng xuất hiện hồi đầu tháng.

Trước đó, Apple đã tăng giá đáng kể đối với một loạt sản phẩm Mac và iPad trong tháng 6 do chi phí chip nhớ tăng mạnh. iPhone khi ấy chưa nằm trong đợt điều chỉnh này. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho rằng dòng iPhone 18 có thể trở thành nhóm sản phẩm tiếp theo chịu tác động.

Theo báo cáo mới nhất, Apple ban đầu cố gắng tránh tăng giá bằng cách tự hấp thụ phần chi phí phát sinh. Tuy nhiên, mức tăng của giá RAM và NAND đang gây sức ép ngày càng lớn lên biên lợi nhuận vốn đã được duy trì ở mức tương đối mỏng của hãng.

Trong bối cảnh đó, Apple được cho là sẽ chuyển một phần chi phí sang người dùng. Mức tăng được đề cập là 100 USD đối với toàn bộ các mẫu thuộc dòng iPhone 18. Nếu quy đổi theo tỷ giá mặc định, 100 USD tương đương khoảng 2,64 triệu đồng.

Động thái này cũng được cho là nhằm giúp Apple duy trì khả năng cạnh tranh về giá với các đối thủ. Samsung, Google và một số nhà sản xuất smartphone khác đã tăng giá sản phẩm, vì vậy việc Apple điều chỉnh giá iPhone được cho là sẽ không khiến hãng trở nên quá khác biệt so với thị trường.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro được dự đoán có thể khởi điểm ở mức 1.199 USD, tương đương khoảng 31,65 triệu đồng. Dù cao hơn thế hệ trước, mức giá này vẫn được cho là nằm trong phạm vi cạnh tranh với các mẫu smartphone cao cấp khác.

Theo những người am hiểu vấn đề, Apple đã cố gắng trì hoãn việc tăng giá càng lâu càng tốt, nhưng chi phí linh kiện tăng khiến hãng khó tiếp tục duy trì cách tiếp cận này. Việc tăng 100 USD được xem là phương án cho phép Apple chia sẻ một phần gánh nặng chi phí với người dùng mà không đẩy giá sản phẩm vượt quá xa so với các đối thủ.

Bên cạnh đó, lượng người dùng trung thành của Apple cũng được cho là một yếu tố giúp hãng có thêm dư địa điều chỉnh giá trong tương lai nếu chi phí tiếp tục tăng. Vì vậy, dù mức tăng 100 USD có thể gây chú ý, báo cáo nhận định đây vẫn là một điều chỉnh tương đối thận trọng trong bối cảnh giá chip nhớ đang chịu nhiều áp lực.

Thông tin trên hiện tập trung vào khả năng tăng giá của dòng iPhone 18 và chưa đưa ra bảng giá đầy đủ cho từng phiên bản. Mức giá chính thức của các mẫu iPhone mới sẽ cần chờ Apple công bố.