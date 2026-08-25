SUV đắt nhất của BYD ở Việt Nam sắp có bản nâng cấp: Có đủ EV, PHEV, sạc siêu nhanh và công nghệ 'mắt thần'

BYD đã chính thức thông báo sẽ ra mắt mẫu SUV chủ lực cỡ trung đến lớn thuộc dòng sản phẩm Ocean của hãng là Sealion 08 (tên tại Việt Nam là Sealion 8) vào ngày 2/9. Sealion 08 sẽ có các tùy chọn phiên bản xe lai sạc điện (PHEV) và thuần điện (BEV).



Sealion 08 được trang bị những tiến bộ công nghệ mới nhất của BYD, bao gồm pin Blade thế hệ thứ hai, công nghệ sạc siêu nhanh và hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh "God's Eye" 5.0.

Lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng Ocean S, Sealion 08 sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Ocean Aesthetics" (thẩm mỹ đại dương). Phần đầu xe nổi bật với dải đèn chạy ban ngày hình sóng và cụm đèn pha đặt dọc tách rời. Thân xe có những đường nét bo tròn cùng tay nắm cửa dạng ẩn một phần, trong khi đuôi xe được hoàn thiện với cụm đèn hậu nối liền, đồng bộ với thiết kế phần đầu.

Về kích thước, xe có chiều dài 5.115 mm, chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.800 mm và chiều dài cơ sở 3.030 mm.

Khoang nội thất tiếp nối phong cách thiết kế buồng lái bao quanh đặc trưng của dòng Ocean, nổi bật với màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi (dự kiến kích thước 15,6 inch) và cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp.

Hàng ghế thứ hai được trang bị màn hình gắn trần 21,4 inch, hệ thống âm thanh Devialet 25 loa, tủ lạnh mini trên xe, màn hình điều khiển chức năng và bàn gấp nhỏ. Phiên bản xuất hiện trong hình ảnh chính thức có cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai là ghế "không trọng lực", hỗ trợ các tính năng thông gió, sưởi ấm và massage. Xe cũng sẽ có phiên bản 5 chỗ ngồi.

Sealion 08 được trang bị các công nghệ tiên tiến như cấu trúc tích hợp pin vào thân xe (CTB), công nghệ hybrid DM thế hệ thứ năm (cho bản PHEV), hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-A, hệ thống treo khí nén buồng kép và hệ thống quét mặt đường phía trước (road preview system).

Về tuỳ chọn hệ truyền động, phiên bản PHEV sử dụng hệ thống hybrid sạc điện (plug-in hybrid) với động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất tối đa 115 kW (154 mã lực). Xe có các tùy chọn cấu hình một mô-tơ (công suất 200 kW / 268 mã lực) hoặc hai mô-tơ (mô-tơ trước và sau đều có công suất 200 kW / 268 mã lực). Phạm vi hoạt động ở chế độ thuần điện đạt từ 275 km đến 300 km (theo chuẩn WLTC) và lên tới 400 km (theo chuẩn CLTC).

Trong khi đó phiên bản BEV cung cấp ba cấu hình. Các phiên bản một mô-tơ cho công suất 320 kW (430 mã lực) hoặc 370 kW (496 mã lực). Phiên bản hai mô-tơ sở hữu mô-tơ trước công suất 215 kW (288 mã lực) và mô-tơ sau công suất 370 kW (496 mã lực). Với các tùy chọn pin LFP dung lượng 92,093 kWh hoặc 115,072 kWh, phiên bản BEV đạt phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt là 710 km, 800 km hoặc lên tới 900 km.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 8 hiện là mẫu SUV đắt nhất với giá bán 1,57 tỷ đồng cho bản EV. Thế hệ hiện tại sử dụng pin Blade thế hệ đầu dung lượng 108,8 kWh, cho phạm vi hoạt động 530 km theo chuẩn NEDC.