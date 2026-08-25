Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê bị khởi tố: Điểm chung ở vai trò của người vợ

Thông tin Vũ Hoàng Hải, được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố tối 24/8 nối dài danh sách những người có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội vướng vào vòng tố tụng trong tháng 8. Trước Hải, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và Lê Văn Phú (Phú Lê) cũng đã bị khởi tố.

Giữa 3 vụ án có một điểm chung đáng chú ý: Hoạt động kinh doanh của những người nổi tiếng trên mạng đều có sự tham gia của vợ. Khi cơ quan điều tra xác định dấu hiệu sai phạm, Bùi Thị Kim Tuyên, Phạm Thị Ngọc Linh và Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố.

Hải Sapa TV chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ thịt trâu

Theo Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) điều tra dấu hiệu vi phạm của Vũ Hoàng Hải cùng các cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các hành vi vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa dối khách hàng, đồng thời khởi tố 3 bị can.

Vũ Hoàng Hải và vợ là Bùi Thị Kim Tuyên. Ảnh: BCA.

Hải bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Hai bị can còn lại là Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên - vợ Hải - bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra được công bố cho thấy năm 2022, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay”. Sản phẩm do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng sau đó được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Tại cơ quan công an, Hải khai sở hữu nhiều kênh YouTube, TikTok, Facebook có lượng người theo dõi lớn và kinh doanh chủ yếu các mặt hàng đặc sản Tây Bắc. Hải thừa nhận đã tự đổi tên sản phẩm thành “thịt trâu đặc sản Tây Bắc”, “thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc” và cho rằng việc làm này là sai.

Hải cũng gửi lời xin lỗi tới những khán giả, khách hàng từng ủng hộ, sử dụng sản phẩm của mình và bày tỏ mong muốn khắc phục hậu quả. Trước khi mở rộng sang kinh doanh, Hải được biết đến từ các kênh Sapa TV với nội dung về ẩm thực, văn hóa và đời sống vùng cao.

Vợ Huấn 'Hoa Hồng' là chủ hộ kinh doanh

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có Bùi Xuân Huấn và vợ là Phạm Thị Ngọc Linh, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh.

Bùi Xuân Huấn và vợ là Phạm Thị Ngọc Linh. Ảnh: CACC.

Đến ngày 14/8, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố Huấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Huấn bị bắt tạm giam; quá trình điều tra vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Theo thông tin ban đầu, Huấn cùng vợ và các đồng phạm kinh doanh nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Khoản doanh thu này bị xác định để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Kết quả điều tra bước đầu còn xác định Huấn lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng tải thông tin gian dối, bán hàng trực tuyến và thực hiện các hoạt động khác. Cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; các nội dung khác tiếp tục được làm rõ.

Như vậy, trong hoạt động kinh doanh nước hoa đang được cơ quan điều tra làm rõ, người vợ không đứng ngoài hệ thống kinh doanh của Huấn. Phạm Thị Ngọc Linh được xác định là chủ một hộ kinh doanh và cùng bị khởi tố trong nhóm 5 bị can về hành vi liên quan công tác kế toán.

Phú Lê cùng vợ trực tiếp điều hành 3 công ty

Trường hợp Phú Lê và Lã Thúy Kiều cho thấy vai trò của hai vợ chồng trong hoạt động kinh doanh được cơ quan điều tra mô tả cụ thể hơn. Ngày 18/8, Công an TP Hà Nội khởi tố Phú Lê, Lã Thúy Kiều và 2 người khác để điều tra các sai phạm liên quan kế toán, hóa đơn.

Lã Thúy Kiều (vợ của Phú Lê). Ảnh: CACC.

Theo thông tin được công bố, từ năm 2017-2023, Phú và Kiều tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, cơ quan điều tra xác định hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021-2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn, khai thuế đầy đủ. Ngoài tài khoản doanh nghiệp, Kiều và Phú sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng nhưng số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống; vụ án đang tiếp tục được điều tra.