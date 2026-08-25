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Nga đón tin vui tại Đông Nam Á

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Xuất khẩu dầu của Nga sang hai quốc gia Đông Nam Á bất ngờ tăng mạnh 2,5 lần.

Nga đón tin vui tại Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu từ các nhà giao dịch và LSEG, Saudi Arabia tiếp tục là điểm đến lớn nhất của các lô hàng dầu nhiên liệu và dầu khí chân không (VGO) vận chuyển bằng đường biển từ các cảng của Nga trong tháng 7. Lượng hàng xuất sang thị trường này đạt khoảng 1,1 triệu tấn, giảm 18% so với tháng trước.

Nhu cầu dầu nhiên liệu tại Saudi Arabia tăng trong mùa hè, khi hoạt động điều hòa không khí thúc đẩy nhu cầu điện. Nước này được cho là đã tăng cường sử dụng dầu nhiên liệu giá rẻ của Nga cho các nhà máy điện, thay vì đốt dầu thô có giá trị cao hơn để sản xuất điện.

Kể từ khi lệnh cấm vận toàn diện của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga có hiệu lực vào tháng 2/2023, Trung Đông và châu Á đã trở thành những thị trường tiêu thụ chính đối với dầu nhiên liệu và VGO của Nga.

Đáng chú ý trong tháng 7, lượng nhiên liệu Nga xuất sang Singapore và Malaysia, hai trung tâm lớn về tiếp nhiên liệu và lưu trữ dầu tại Đông Nam Á, đạt khoảng 470.000 tấn, tăng 2,5 lần so với tháng trước.

Trái ngược với xu hướng trên, xuất khẩu dầu nhiên liệu và VGO của Nga sang Ấn Độ đã giảm mạnh. Không có lô hàng nào được ghi nhận vận chuyển từ các cảng của Nga đến Ấn Độ trong tháng 7, sau khi thị trường này tiếp nhận khoảng 150.000 tấn trong tháng 6.

Tuy nhiên, khoảng 230.000 tấn sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên các tàu neo gần kênh đào Suez và điểm đến cuối cùng của số hàng này vẫn chưa được xác định.

Trong năm 2025, Ấn Độ từng là một trong những khách hàng lớn của dầu nhiên liệu và VGO Nga, chủ yếu phục vụ hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Các sản phẩm này được xem là lựa chọn có chi phí thấp hơn so với dầu thô Urals.

Xu hướng mua hàng của Ấn Độ thay đổi sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil vào năm ngoái. Các biện pháp này khiến nhiều người mua Ấn Độ phải giảm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sẫm màu từ các cảng của Nga trong tháng 7 giảm 21% so với tháng trước, xuống khoảng 150.000 tấn.

Tính chung, xuất khẩu dầu nhiên liệu và VGO bằng đường biển của Nga đạt khoảng 2,4 triệu tấn trong tháng 7, giảm 12% so với tháng 6. Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga khiến một số nhà máy lọc dầu phải tạm ngừng hoạt động, qua đó ảnh hưởng đến sản lượng các sản phẩm dầu mỏ.

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