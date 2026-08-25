Chủ công ty từng bán hơn 30 tỷ đồng thịt trâu bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai?

Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Lừa dối khách hàng.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (thường gọi Hải Sapa TV, sinh năm 1986, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng.

Các bị can (từ trái sang phải): Vũ Hoàng Hải, Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà.

Trong vụ án, ngoài Hải Sapa TV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai còn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hà (SN 1982, trú tại phường Lào Cai, Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam); Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988, vợ Vũ Hoàng Hải) về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định và lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm "Thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất", sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "Thịt trâu sấy đặc sản tây bắc và in logo của Hải SapaTV" để bán ra thị trường.

Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng "Thịt trâu sấy khô tê cay" với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Hải Sapa TV livestream bán sản phẩm trâu gác bếp Tây Bắc (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Hoàng Nam được thành lập ngày 27/1/2021 tại Lào Cai.

Tên ban đầu của doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, trụ sở khi mới thành lập đặt tại số 39 phố Ban Mai, khu đô thị Bitexco, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Doanh nghiệp đăng ký khá nhiều ngành nghề, từ bán buôn thực phẩm, gạo, đồ uống đến nhà hàng, lưu trú, đại lý và điều hành tour du lịch, xuất nhập khẩu. Trong đó, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt là ngành nghề kinh doanh chính.

Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 3 tỉ đồng. Ông Phạm Văn Hà (sinh năm 1982, Lào Cai) giữ chức giám đốc doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày sau khi thành lập, doanh nghiệp đã thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi từ mô hình công ty TNHH một thành viên thành Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam.

Sau chuyển đổi, vốn điều lệ vẫn giữ ở mức 3 tỉ đồng, tương ứng 300.000 cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ nguồn vốn là vốn tư nhân.

Dữ liệu đăng ký kinh doanh cũng cho thấy doanh nghiệp từng đăng ký khoảng 20 lao động. Bên cạnh hoạt động chế biến thịt, công ty còn đăng ký chế biến thủy sản, rau quả, sản xuất món ăn và thức ăn chế biến sẵn, bán buôn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, lưu trú và hoạt động du lịch.

Đến tháng 3/2025, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận ông Phạm Văn Hà là người đại diện theo pháp luật, giữ chức giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam. Địa chỉ trụ sở được cập nhật tại đường Đặng Trần Côn, tổ 28, phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai.

Cơ cấu cổ đông sáng lập thời điểm này gồm ba cá nhân. Trong đó, ông Phạm Văn Hà góp 1,53 tỉ đồng, sở hữu 153.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ - qua đó trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.

Ông Lê Anh Đại góp 1,17 tỉ đồng, tương ứng 39% vốn, trong khi bà Vũ Thị Kim Ngân góp 300 triệu đồng, nắm 10% vốn điều lệ.

Ông Phạm Văn Hà vừa là giám đốc, vừa trực tiếp sở hữu quá bán vốn điều lệ Công ty Hoàng Nam tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần.