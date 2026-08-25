SUV VinFast cỡ trung mới lần đầu lộ diện trên đường: Dáng góc cạnh, gầm cao hơn VF 8, một chi tiết giống xe hybrid

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một mẫu SUV hoàn toàn mới của VinFast khoác lớp ngụy trang kín đáo chạy thử trên đường.

Chiếc SUV VinFast chạy thử có kích thước tầm trung, được ngụy trang kín. Ảnh: FB

SUV VinFast mới có diện mạo góc cạnh, gầm cao hơn VF 8

Dù được phủ kín decal ngụy trang, xe vẫn lộ rõ vóc dáng. Tỷ lệ tổng thể của mẫu SUV này có thể tương đương với VF 8, thậm chí chiều cao của xe nhỉnh hơn đáng kể. Tuy nhiên, kiểu dáng xe có nhiều đường nét khác biệt.

Cụ thể, thân xe sở hữu thiết kế vuông vức và góc cạnh hơn VF 8. Khoảng sáng gầm xe có phần cao hơn VF 8. Phom dáng này mang lại vẻ cứng cáp, đậm chất việt dã hơn.

Mẫu SUV mới của VinFast sẽ hầm hố hơn VF 8? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Nhìn thực tế, chiếc xe chạy trên đường có nhiều nét tương đồng với mẫu xe từng xuất hiện trong nhà máy VinFast trước đó.

SUV VinFast mới lộ diện trong nhà máy. Ảnh: FB

VinFast làm SUV mang động cơ hybrid - là EREV?

Mặc dù được dán kín, phần đầu xe vẫn để lộ khe gió nhỏ nằm ngang. Chi tiết này làm dấy lên nghi vấn mẫu SUV sử dụng hệ truyền động hybrid. Trước đây, nhiều đồn đoán cho rằng VinFast đang phát triển cấu hình EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) cho dòng xe cỡ lớn.

Nếu trang bị công nghệ EREV, cơ chế vận hành sẽ tương tự mẫu bán tải VF Wild. Động cơ xăng nhỏ đóng vai trò làm máy phát điện để sạc pin. Mô-tơ điện vẫn trực tiếp dẫn động bánh xe. Cấu hình này giúp xe di chuyển đường dài linh hoạt mà không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc.

VinFast VF Wild cũng sẽ là EREV. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Tại Trung Quốc, dòng xe EREV đang bùng nổ nhờ giải quyết tâm lý lo ngại về pin. Đây cũng là bước đệm chiến lược được nhiều hãng xe điện đẩy mạnh.

Nếu đúng là xe hybrid, mẫu SUV mới của VinFast này năm nay lỡ hẹn với Car Choice Awards 2026 khi Hội đồng Thẩm định chuyên môn đã chốt Top 5 đề cử các hạng mục, trong đó có "Xe hybrid mới của năm".

Đối chiếu với bản vẽ đăng ký bảo hộ

Công báo sở hữu công nghiệp từng cập nhật bản vẽ kiểu dáng 3 mẫu SUV mới của VinFast, trong đó có một mẫu nhỏ hơn mẫu còn lại. Mẫu nhỏ hơn giống với chiếc xe chạy thử.

Mẫu xe mới dễ là VF 8 EREV hoặc tên khác nhưng cùng cỡ. Ảnh: NOIP

Liệu có phải VinFast VF 8 EREV thế hệ mới?

Một khả năng khác được đặt ra là chiếc SUV này chính là VF 8 EREV hoặc cùng cỡ nhưng mang tên gọi khác. Trước đây, VinFast từng tái thiết kế diện mạo lột xác hoàn toàn cho VF 8 mới, đồng thời nâng cấp khung gầm và tối ưu hệ truyền động điện.

VinFast hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về mẫu xe bí ẩn này.