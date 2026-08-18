Xe lạ giống VinFast VF 5 mới xuất hiện không che tại Việt Nam, khả năng cao sắp đến ngày ra mắt

Mới đây, một hình ảnh rò rỉ về xe VF 5 thế hệ mới đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Theo đó, một chiếc xe mang logo VinFast xuất hiện tại bối cảnh giống nhà máy. Phía xa trong khung hình là hình ảnh một chiếc xe khách 45 chỗ. Đáng chú ý, chiếc xe khách này mang biển số và tên nhà xe giống tại Việt Nam.

Đặc biệt, chiếc xe mang nhiều đường nét giống mẫu VinFast VF 5 thế hệ mới chạy trên đường phố Ấn Độ. Khác với xe thử nghiệm, chiếc xe này hoàn toàn không có lớp nguỵ trang bên ngoài.

Mẫu xe giống VF 5 mới xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Sưu tầm

Thiết kế ngoại thất của xe lạ giống VF 5

So với VinFast VF 5 hiện tại, mẫu xe mới này có phần đầu trông hầm hố hơn. Cụ thể, mặt ca-lăng của xe được thiết kế theo hướng dựng đứng và làm cao lên. Sự thay đổi này mang lại diện mạo thể thao hơn cho chiếc xe mới. Bên cạnh đó, phần cản dưới của xe VF 5 được ốp nhựa đen khỏe khoắn. Khu vực trung tâm của cản dưới có trang bị các khe lấy gió.

Ngoài ra, thiết kế cụm đèn mới trên VF 5 được đặt thấp xuống dưới. Vị trí của cụm đèn này nằm ngang với vị trí đặt biển số xe. Xe trang bị một dải LED định vị ban ngày đặt bên dưới, khả năng cao đèn báo rẽ sẽ được tích hợp vào đây. Đèn chiếu sáng chính của VF 5 được làm ẩn bên trong, có một gương cầu hỗ trợ tăng cường độ sáng.

La-zăng thép tiếp tục xuất hiện trên chiếc VF 5 rò rỉ này. Chi tiết này tương tự chiếc VinFast VF 5 chạy thử nghiệm tại Ấn Độ. Trên chiếc xe chạy thử ở Ấn Độ, xe dùng mâm thép kích cỡ 16 inch. Nhiều khả năng, bản thương mại của VinFast VF 5 sẽ đi kèm bộ mâm hợp kim 17 inch.

VF 5 mới chạy thử tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Không gian nội thất VF 5 mới nhiều nâng cấp

Tại thị trường Ấn Độ, nội thất của xe thử nghiệm thay đổi theo hướng đơn giản hơn. Thay vì kiểu dáng uốn lượn như trước, bảng táp-lô nay được thiết kế phẳng.

Chi tiết nổi bật là cụm màn hình giải trí trung tâm đặt nổi. Giao diện màn hình giải trí dự kiến cũng sẽ được nâng cấp mới mẻ hơn. Đáng chú ý, chiếc VinFast VF 5 này không có màn hình phía sau vô lăng.

Về thiết kế vô lăng, xe sử dụng loại tương đồng mẫu VinFast VF 8 mới ra mắt thị trường Việt. Cần số dạng núm xoay cũng được loại bỏ, khả năng cao xe sẽ dùng cần số dạng cần gạt đặt sau vô lăng.

Khoang lái VF 5 mới có nhiều nâng cấp đáng chú ý. Ảnh: Rushlane

Hiện tại, mẫu xe VinFast VF 5 đang được bán chính hãng ở Việt Nam với giá 496 triệu đồng. Nếu cộng dồn các ưu đãi hiện hành, mức giá có thể chỉ còn 471,2 triệu đồng.

Trong tháng 7, doanh số VF 5 và Herio Green đạt 4.407 xe, xếp thứ 2 trong danh sách các mẫu xe bán chạy của VinFast. Cộng dồn từ đầu năm, bộ đôi này đạt tổng doanh số 24.574 xe.