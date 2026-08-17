Từ nay người dùng VETC hoặc ePass sẽ bị tính phí hàng tháng: Hơn 6 nghìn đồng/tháng, doanh nghiệp 'mất' gấp 10

Với khách hàng cá nhân, cả hai ứng dụng cùng áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng cho mỗi ví (đã gồm VAT). Thông báo về khoản phí này được cả VETC và ePass phát đi từ cuối tháng 7.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, mức phí cao hơn, ở mức 66.000 đồng/tháng, áp dụng cho cả hai nhà cung cấp. Tuy nhiên, thời điểm triển khai lại không đồng nhất: VETC đã chính thức thu khoản này từ đầu tháng 8, trong khi ePass mới chỉ thông báo dự kiến áp dụng trong tháng, chưa có mốc thời gian cụ thể.

Kể từ ngày 1/8, người dùng sẽ bị tính phí 6.600 đồng/tháng cho phí duy trì tài khoản khi sử dụng VETC hoặc ePass.

Trước thời điểm này, việc mở và sử dụng ví điện tử VETC, ePass để thu phí không dừng không phát sinh phí quản lý hàng tháng, người dùng chỉ mất chi phí dán thẻ một lần khi đăng ký (120.000 đồng). Bước ngoặt xuất hiện từ cuối năm 2025, khi cơ quan quản lý yêu cầu chủ phương tiện chuyển đổi từ tài khoản thu phí không dừng cũ sang mô hình "tài khoản giao thông", liên kết trực tiếp với ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng để thanh toán. Sau khoảng một năm vận hành theo mô hình mới, cả VETC và ePass mới chính thức bắt đầu thu thêm khoản phí quản lý tài khoản như hiện tại.

Theo giải thích của VETC, khoản phí quản lý tài khoản được đưa ra nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử, giúp hệ thống thanh toán vận hành ổn định, an toàn và thông suốt hơn. Đơn vị này cũng cho biết số tiền thu được sẽ dùng để trang trải chi phí vận hành, hạ tầng công nghệ, bảo mật hệ thống, đối soát giao dịch và duy trì kết nối với các ngân hàng.

Phía ePass đưa ra lý do tương tự, cho rằng khoản phí giúp duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, đảm bảo vận hành cùng khả năng đối soát giao dịch theo thời gian thực, đồng thời tăng cường bảo mật và chất lượng dịch vụ. Đáng chú ý, mức phí của ePass chỉ áp dụng riêng cho nhóm khách hàng Viettel Money có liên kết tài khoản giao thông ePass.