Siêu phẩm xe gỗ lấy cảm hứng từ Avatar Pandora - kỳ quan di động mới từ xưởng mộc Việt Nam

Nhắc đến những dự án độ chế xe gỗ đình đám vươn tầm thế giới, không thể không nhắc đến kênh YouTube ND - Woodworking Art của anh Trương Văn Đạo (đến từ Bắc Ninh). Mới đây, chàng "nghệ nhân mộc" tay ngang này lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi cho ra lò một dự án xe độc bản lấy cảm hứng từ thế giới Pandora trong bom tấn phim Avatar.

Xe gỗ tự chế độc bản lấy cảm hứng từ phim Avatar Pandora. Ảnh: ND - Woodworking Art

Không chỉ là một mô hình trưng bày tĩnh, chiếc xe này là kết quả của một quá trình cơ khí hóa nghiêm túc do chính tay anh Trương Văn Đạo thực hiện, có thể vận hành thực tế trên đường.

Khởi đầu từ khung gầm thép và tư duy cơ khí thực tế

Giống như cách những người thợ thủ công dựng xe, dự án bắt đầu từ việc hàn xì một bộ khung gầm kim loại chịu lực. Hệ thống truyền động, trục bánh và cơ cấu lái được anh Đạo tính toán tỉ mỉ để đảm bảo độ vững chãi khi vận hành.

Chiếc siêu xe bằng gỗ chạy thực tế của nghệ nhân Việt Nam. Ảnh: ND - Woodworking Art

Điểm nhấn của phương tiện nằm ở bộ mâm xe kích thước lớn được chế tác thủ công từ các khối gỗ kết hợp vòng đệm kim loại, mang lại vẻ ngoài hầm hố nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu tải.

Kỳ công tạo hình thân xe bằng gỗ tự nhiên

Công đoạn tốn nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất là phần thân vỏ. Không dùng máy dập tôn công nghiệp, toàn bộ các đường cong, mảng khối trên xe đều được anh gọt giũa từ gỗ khối thông qua các dụng cụ cầm tay.

Quá trình chế tác thân xe gỗ thủ công tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh: ND - Woodworking Art

Phần mui xe và khung mái vòm được kiến tạo độc đáo từ những nhánh cây tự nhiên đã qua xử lý, kết hợp cùng hàng loạt phiến gỗ mỏng xếp lớp tỉ mỉ mô phỏng hình ảnh các tán lá rừng nguyên sinh tại hành tinh Pandora. Từng chi tiết đều thể hiện sự khéo léo và tư duy thẩm mỹ thực tế của chủ kênh ND - Woodworking Art.

Hoàn thiện nội thất và hiệu ứng ánh sáng

Bước vào khoang lái, sự tỉ mỉ tiếp tục được duy trì. Vô lăng, bảng điều khiển và ghế ngồi đều được chạm khắc trực tiếp từ gỗ nguyên khối.

Để chiếc xe thêm phần ấn tượng khi vận hành vào ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng cổ điển phía trước kết hợp cùng dải đèn LED gầm đã được tích hợp khéo léo. Ánh sáng hắt ra từ gầm xe tạo hiệu ứng huyền ảo, gợi nhắc đến không gian sinh học phát sáng đặc trưng trong phim.

Chiếc xe độc bản làm từ gỗ tự nhiên lăn bánh trên đường. Ảnh: ND - Woodworking Art

Sau tất cả, chiếc xe hoàn thiện dưới bàn tay của anh Trương Văn Đạo không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn khẳng định khả năng chế tạo thủ công đáng nể của đội ngũ ND - Woodworking Art trên bản đồ sáng tạo nội dung thế giới.