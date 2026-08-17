Bcons công bố lộ trình ra mắt dự án gần 4.400 tỷ đồng tại Đồng Nai

Tập đoàn Bcons vừa công bố lộ trình ra mắt và triển khai Bcons Central Park, dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. Đây là dự án đầu tiên của Bcons tại Đồng Nai, có tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường từ tháng 9/2026. Trong đợt đầu tiên, Bcons dự kiến đưa ra 1.400 căn hộ cùng 113 shophouse. Đợt hai vào tháng 11 có thêm 800 căn và đợt ba vào tháng 12 với 620 căn. Tổng cộng, dự án cung cấp 2.820 căn hộ và 113 shophouse.

Bcons cho biết dự án vẫn đang hoàn tất các thủ tục theo quy định, trong đó có giấy phép xây dựng và thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến 2030, không quá 72 tháng kể từ thời điểm được giao đất trên thực địa theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bcons Central Park nằm tại phường Tam Hiệp, trong khu vực trung tâm đô thị hiện hữu của Đồng Nai, nơi đã hình thành hệ thống dân cư, việc làm, trường học, y tế và thương mại. Dự án được quy hoạch với các loại căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, hướng tới nhóm khách hàng mua nhà lần đầu và các gia đình có nhu cầu ở thực.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.990 cư dân, đồng thời hình thành tổ hợp nhà ở kết hợp thương mại và dịch vụ.

Việc Bcons đưa dự án ra thị trường diễn ra trong bối cảnh Đồng Nai đang có nhiều thay đổi về hạ tầng và không gian đô thị, đặc biệt với các dự án kết nối liên vùng và sân bay Long Thành. Cùng với đó, nguồn cung bất động sản tại địa phương đang có sự phân hóa giữa các khu vực và phân khúc.

Theo Bcons, trong quý I/2026, Đồng Nai dẫn đầu cả nước về số dự án nhà ở xã hội khởi công mới, với 73 dự án và khoảng 71.800 căn đang triển khai. Trong khi đó, một phần nguồn cung thương mại mới tập trung tại các khu vực phát triển theo hạ tầng như Nhơn Trạch và vùng phụ cận sân bay Long Thành.

Trong bối cảnh này, Bcons Central Park được định hướng bổ sung nguồn cung căn hộ tại khu vực trung tâm, tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và khả năng chi trả trên phân khúc nhà ở xã hội.

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết doanh nghiệp sẽ công khai các thông tin pháp lý của dự án cùng số hiệu văn bản trước khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường, đồng thời dự kiến cập nhật tiến độ thi công hàng tháng.

Bcons Central Park là dự án thứ 21 trong danh mục phát triển của Bcons. Dự án đánh dấu bước mở rộng hoạt động của doanh nghiệp từ khu vực phía Nam sang thị trường Đồng Nai, trong đó tập trung vào phát triển nhà ở gắn với nhu cầu ở thực.