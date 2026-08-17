Hơn 10.000 nhân viên HEAD tham gia hội thi dịch vụ khách hàng của Honda Việt Nam

Hội thi năm nay có 10.653 thí sinh đăng ký, gồm 5.720 kỹ thuật viên, 1.732 kỹ thuật trưởng, 96 kỹ thuật viên xe cỡ trung (Mid Fun), 1.867 nhân viên phụ tùng và 1.238 nhân viên chăm sóc khách hàng.



Sau vòng sơ loại, 55 cá nhân được lựa chọn vào vòng chung kết tổ chức tại nhà máy Honda Việt Nam ở Phú Thọ. Các thí sinh trải qua những phần thi gồm kiểm tra lý thuyết, xử lý tình huống và thuyết trình, tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý vấn đề.

Hội thi năm 2026 được tổ chức với 5 hạng mục gồm Kỹ thuật trưởng xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc, Kỹ thuật viên xe Mid Fun xuất sắc, Nhân viên phụ tùng xuất sắc và Nhân viên chăm sóc khách hàng xuất sắc.

Kết quả, 13 cá nhân được trao các giải Nhất, Nhì và Ba tại 3 hạng mục có nhiều giải thưởng, trong khi hai hạng mục Kỹ thuật viên Mid Fun và Nhân viên chăm sóc khách hàng chỉ trao giải Nhất theo cơ cấu của hội thi.

Những thí sinh đạt thành tích cao được trao các giải thưởng là xe máy Honda. Giải Nhất tại các hạng mục được trao Honda SH mode; giải Nhì là Honda Air Blade 125 và giải Ba là Honda Vision 110cc.

Riêng giải Nhất hạng mục Kỹ thuật viên Mid Fun được trao Honda Wave RSX. Những thí sinh còn lại tham dự vòng chung kết nhận e-voucher trị giá 2 triệu đồng trên ứng dụng My Honda+.

Hai cá nhân có thành tích cao nhất ở hạng mục Kỹ thuật trưởng và Kỹ thuật viên sẽ đại diện Honda Việt Nam tham gia Hội thi Kỹ thuật viên xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tại Indonesia.

Hội thi được Honda Việt Nam tổ chức thường niên nhằm đánh giá và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên tại các HEAD, trong bối cảnh chất lượng dịch vụ sau bán hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm sở hữu xe.