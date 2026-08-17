Honda CB190TR chốt giá 50 triệu có phanh ABS hai kênh và ly hợp chống trượt

Thị trường xe máy đang trải qua những biến động khốc liệt khi các hãng xe liên tục lao vào cuộc đua hạ giá để giành giật thị phần. Trong bối cảnh đó, liên doanh Sundiro Honda đã tung ra cú đấm thép nhắm trực diện vào phân khúc xe tay côn phổ thông. CBF190TR chính thức được chào bán với mức giá mới vô cùng ngỡ ngàng, chỉ còn 12.980 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 50 triệu đồng Việt Nam.

So với mức giá cũ 17.000 Nhân dân tệ, mức cắt giảm 14 triệu đồng được xem là bước đi rất táo bạo. Đợt điều chỉnh giá này không hề bị cắt giảm trang bị, mà ngược lại xe còn được nâng cấp hàng loạt tính năng an toàn cốt lõi.

Nâng cấp an toàn cốt lõi: Chuyển đổi từ hệ thống phanh ABS một kênh sang ABS hai kênh, trang bị thêm bộ ly hợp chống trượt dạng tiêu chuẩn.

Thay đổi đắt giá nhất trên CBF190TR chính là hệ thống phanh. Hãng xe Nhật Bản đã loại bỏ hoàn toàn trang bị phanh ABS một kênh trước đây để thay thế bằng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn trên cả hai bánh. Phanh ABS hai kênh đóng vai trò như một giải pháp bảo vệ tối ưu.

Khi di chuyển trên những đoạn đường trơn trượt do mưa bão hoặc phanh gấp bất ngờ, hệ thống này sẽ tự động nhấp nhả phanh liên tục, ngăn chặn hiện tượng bó cứng bánh xe, giúp người lái giữ vững tay lái và tránh nguy cơ ngã xe.

Không dừng lại ở đó, Sundiro Honda còn bổ sung bộ ly hợp chống trượt Slipper Clutch. Sự góp mặt của ly hợp chống trượt mang lại hai lợi ích thực tế trong vận hành hàng ngày. Đầu tiên, lực bóp tay côn nhẹ đi đáng kể, giúp người lái không bị mỏi tay khi di chuyển trong đường đô thị đông đúc.

Thứ hai, tính năng này triệt tiêu hiện tượng dồn số gấp gây khóa bánh sau, mang lại cảm giác chuyển số mượt mà và an toàn khi hạ số để hãm phanh.

Động cơ mượt mà dễ kiểm soát: Động cơ xi-lanh đơn 184cc làm mát bằng không khí cho công suất 12,3 kW và mô-men xoắn 16,2 Nm, phù hợp cho người mới chơi xe.

Về mặt sức mạnh, trái tim của CBF190TR là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 184cc làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,3 kW cùng mô-men xoắn cực đại 16,2 Nm.

Thông số kỹ thuật này không quá nổi bật nhưng lại đáp ứng tốt nhu cầu thực dụng. Điểm mạnh của khối động cơ là khả năng vận hành êm ái, độ bền cao và tính kinh tế vượt trội. Sức mạnh phân bổ tuyến tính giúp xe tăng tốc mượt mà, giúp các tay lái mới dễ dàng kiểm soát khi di chuyển phố xá hay dã ngoại cuối tuần.

Bên cạnh đó, dung tích bình xăng của xe đã được mở rộng từ 10,5 lít lên thành 12 lít. Nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, CBF190TR có thể di chuyển liên tục lên tới gần 500km chỉ với một lần đổ đầy bình. Ngoại hình xe giữ trọn nét quyến rũ theo ngôn ngữ neo-retro.

Đèn pha LED dạng tròn cổ điển kết hợp hài hòa với những đường nét góc cạnh trên bình xăng. Chất lượng hoàn thiện nước sơn cùng chi tiết cơ khí thể hiện rõ tiêu chuẩn khắt khe của Honda.

Cải tiến tiện ích và dải di chuyển: Bình xăng mở rộng lên 12 lít cho hành trình tối đa 500km, giảm xóc sau chỉnh 3 nấc tải trọng, chiều cao yên 791mm thân thiện.

Chiều cao yên xe ở mức 791mm, kết hợp trọng lượng nhẹ 142kg tạo nên tư thế ngồi lái thoải mái. Ngay cả những người có vóc dáng khiêm tốn cũng dễ dàng chống chân và xoay sở. Giảm xóc monoshock phía sau có khả năng tùy chỉnh 3 nấc tải trọng, tối ưu độ êm ái khi chở thêm người.

Giả sử mẫu xe CBF190TR được các đại lý tư nhân nhập khẩu về Việt Nam, cục diện phân khúc xe côn tay chắc chắn sẽ xáo trộn. Người tiêu dùng Việt vốn chuộng thương hiệu Honda, đồng thời đề cao độ bền, sự tiết kiệm và tính an toàn.

Thiết kế tân cổ điển chất lượng: Kiểu dáng neo-retro với đèn tròn cổ điển, chất lượng hoàn thiện sơn xe cao cấp đúng chuẩn Honda.

Mức giá gốc khoảng 50 triệu đồng chính là vũ khí vô cùng nguy hiểm. Kể cả khi cộng thuế phí nhập khẩu đưa giá bán tại Việt Nam lên khoảng 65 đến 75 triệu đồng, CBF190TR vẫn tạo sức ép lớn lên các đối thủ. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha XS155R hay Honda CB150R.

Mặc dù động cơ 184cc yêu cầu bằng lái A2 (hoặc bằng A mới), nhưng người dùng lại nhận được chiếc xe dung tích lớn hơn, dáng xe cá tính hơn và trang bị vượt trội với ABS hai kênh cùng ly hợp chống trượt.

Mức giá dễ chịu của CBF190TR còn khiến khách hàng đang cân nhắc dòng underbone như Honda Winner R hay Yamaha Exciter 155 VVA phải suy nghĩ lại, bởi chỉ cần nhích ngân sách là sở hữu xe tay côn phong cách cổ điển. Dù vậy, rào cản lớn nhất của mẫu xe này là động cơ làm mát bằng không khí.

Trong điều kiện nắng nóng gay gắt và hay kẹt xe tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, động cơ làm mát bằng không khí có thể khiến người lái lo ngại so với loại làm mát bằng dung dịch.

Dù còn rào cản về bằng lái và động cơ, sự xuất hiện của chiếc xe thương hiệu Nhật mang kiểu dáng cổ điển, trang bị ABS hai kênh cùng ly hợp chống trượt với giá bán hấp dẫn chứng minh sức mạnh của sự cạnh tranh. Sức ép thị trường buộc các hãng xe phải nâng cấp sản phẩm và đưa mức giá về đúng giá trị thực, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Tham khảo: Moto Fine



