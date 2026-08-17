Hyundai Santa Fe sắp có thay đổi bước ngoặt về thiết kế

Thời gian gần đây, nguyên mẫu Hyundai Santa Fe bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời) liên tục được bắt gặp chạy thử ở Hàn Quốc. Những hình ảnh mới nhất do AutoSpy đăng tải đã phần nào xác nhận những đồn đoán trong ngành về thiết kế mới của xe.

Theo đó, nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy xe có thể được trang bị dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng ở cả phía trước và phía sau, kết hợp các chi tiết đèn LED dạng dọc.

Phần đầu xe kết hợp dải đèn LED chạy ngang, đèn định vị ban ngày bố trí dọc hai bên và cụm đèn pha đặt thấp hơn. Tạo hình này sẽ thay thế đèn chữ H đặc trưng nhưng từng gây nhiều tranh luận trên Santa Fe thế hệ hiện hành.

Tổng thể đầu xe cũng được làm liền mạch, bớt vuông vức hơn. Cách xử lý này được cho là nhằm tạo sự đồng nhất với những mẫu SUV mới của Hyundai, trong đó có Tucson thế hệ tiếp theo.

Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở phía sau. Khu vực này được tái thiết kế với cụm đèn hậu đặt dọc nối liền bằng dải LED chạy ngang. Vị trí biển số cũng có sự tinh chỉnh.

Những thay đổi trên hứa hẹn giúp phần đuôi xe trở nên cân đối và phù hợp với số đông hơn. Theo KCB, Santa Fe mới sẽ đánh dấu một trong những lần thay đổi thiết kế đáng kể nhất của Hyundai đối với một bản facelift trong những năm gần đây.

Santa Fe thế hệ hiện tại được Hyundai định hướng theo phong cách SUV địa hình nhằm tạo sự khác biệt trong phân khúc SUV cỡ trung. Tuy nhiên, thiết kế này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi một bộ phận khách hàng cho rằng xe kém thanh thoát hơn các đối thủ như Kia Sorento hay Toyota Highlander.

Doanh số Santa Fe giảm trong giai đoạn đầu năm 2025, dù Hyundai đã bổ sung phiên bản hybrid. Bản facelift sắp tới sẽ là cơ hội để hãng điều chỉnh định hướng thiết kế và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Bản dựng dự đoán thiết kế đuôi xe Santa Fe 2027. Ảnh: Digimods

Bên cạnh thay đổi ngoại hình, hệ truyền động cũng sẽ có thay đổi quan trọng. Các phiên bản Santa Fe sử dụng động cơ tăng áp 2.5L dự kiến loại bỏ hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (DCT) để chuyển sang hộp số tự động sử dụng biến mô.

Thay đổi trên nhằm hướng tới khả năng vận hành mượt mà hơn, đặc biệt ở tốc độ thấp. Trong khi đó, phiên bản Santa Fe hybrid tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến được giới thiệu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau dưới dạng đời xe 2027.