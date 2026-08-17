Giá bạc sáng ngày 17/8 tại DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Sacombank tăng bao nhiêu?

Trên thị trường thế giới, giá bạc bật tăng lên gần 66 USD/ounce, tương đương khoảng 2,1 triệu đồng/lượng, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp tăng lãi suất. Như vậy, giá bạc trong nước đang cao hơn so với giá thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng.

Dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ ở mức thấp, trong khi tâm lý người tiêu dùng và doanh số bán lẻ suy yếu. Thị trường hiện dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 chỉ còn khoảng 1/3, giảm từ gần 50% trước khi có dữ liệu. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole để có thêm thông tin.

Trong khi đó, căng thẳng ở Trung Đông vẫn leo thang sau khi Israel phát động các cuộc tấn công mới vào Lebanon vào cuối tuần, trong khi Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm buộc Iran đầu hàng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Đông đang bí mật vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz, giúp kiềm chế giá dầu và giảm bớt lo ngại về rủi ro lạm phát.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng chưa bị phá vỡ. Nếu vượt dứt khoát 66,80 USD/ounce, bạc có thể hướng tới đường trung bình 200 ngày tại 71,51 USD. Ngược lại, vùng 61,35 USD là hỗ trợ quan trọng; nếu xuyên thủng, giá có thể lùi về 60,835 USD/ounce. Như vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về tăng, nhưng dư địa bứt phá phụ thuộc lớn vào diễn biến USD và kỳ vọng chính sách của Fed.﻿