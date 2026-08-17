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Giá bạc sáng ngày 17/8 tại DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Sacombank tăng bao nhiêu?

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Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trong phiên đầu tuần.

Sáng ngày 17/8, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.402.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 62,1 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 64 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng gần 1 triệu đồng so với phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, DOJI điều chỉnh tăng khoảng 35.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, ghi nhận mức giá 2,325 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,402 triệu đồng/lượng (bán ra), trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,319-2,391 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 61,84-63,76 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý ghi nhận tăng, có giá 2,748 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc bật tăng lên gần 66 USD/ounce, tương đương khoảng 2,1 triệu đồng/lượng, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó khi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp tăng lãi suất. Như vậy, giá bạc trong nước đang cao hơn so với giá thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng.

Dữ liệu được công bố tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ ở mức thấp, trong khi tâm lý người tiêu dùng và doanh số bán lẻ suy yếu. Thị trường hiện dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 chỉ còn khoảng 1/3, giảm từ gần 50% trước khi có dữ liệu. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole để có thêm thông tin.

Trong khi đó, căng thẳng ở Trung Đông vẫn leo thang sau khi Israel phát động các cuộc tấn công mới vào Lebanon vào cuối tuần, trong khi Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm buộc Iran đầu hàng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Đông đang bí mật vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz, giúp kiềm chế giá dầu và giảm bớt lo ngại về rủi ro lạm phát.

Về kỹ thuật, xu hướng tăng chưa bị phá vỡ. Nếu vượt dứt khoát 66,80 USD/ounce, bạc có thể hướng tới đường trung bình 200 ngày tại 71,51 USD. Ngược lại, vùng 61,35 USD là hỗ trợ quan trọng; nếu xuyên thủng, giá có thể lùi về 60,835 USD/ounce. Như vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về tăng, nhưng dư địa bứt phá phụ thuộc lớn vào diễn biến USD và kỳ vọng chính sách của Fed.﻿

Giá bạc tuần qua tại DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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