Giá bạc sáng ngày 13/8 tại DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Sacombank

Trên thị trường thế giới, giá bạc ở mức 65 USD/ounce, dao động gần mức cao nhất trong bảy tuần do lạm phát tiêu dùng tương đối ổn định của Mỹ đã làm giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Dữ liệu được công bố hôm thứ Tư 12/8 cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã chậm lại tháng thứ hai liên tiếp, xuống còn 3,4% trong tháng 7, trong khi chỉ tăng 0,1% so với tháng trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sản xuất dự kiến được công bố vào cuối ngày để có thêm manh mối về xu hướng áp lực giá cả.

Thị trường hiện dự báo khoảng 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, giảm từ gần 50% một ngày trước đó. Kim loại quý cũng nhận được sự hỗ trợ từ sự giảm giá dầu khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những lời lẽ leo thang giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán bế tắc đã làm giảm khả năng đạt được một thỏa thuận trong thời gian tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, bạc đã có một tuần giao dịch tích cực sau khi báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng làm gia tăng dự đoán về khả năng thay đổi chính sách lãi suất.

Tuy nhiên, đà phục hồi của bạc đang đối mặt với thử thách lớn khi giá tiến sát đường trung bình động 52 tuần, hiện nằm quanh 65,53 USD/ounce. Việc có thể vượt qua và duy trì trên vùng này hay không được xem là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.