Apple làm điều chưa từng có, người đợi iPhone 18 Pro Max đón tin vui

Trong bối cảnh chi phí linh kiện công nghệ liên tục leo thang, Apple được cho là đã triển khai một biện pháp chưa từng áp dụng trước đây nhằm kiểm soát giá thành sản xuất các mẫu iPhone thế hệ mới.

Theo ET News, Apple đã quyết định kéo dài thời gian duy trì tồn kho tấm nền OLED từ 4 tuần lên 6 tuần kể từ quý II năm nay. Động thái này được xem là nỗ lực của hãng nhằm giảm tác động từ làn sóng tăng giá linh kiện, đặc biệt là chip nhớ và các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất màn hình.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone Ultra và iPhone 18 Pro vào tháng tới. (Ảnh: TechDroider)

Nguồn tin trong ngành cho biết giá nguyên liệu đầu vào đang tăng nhanh, trong khi áp lực chi phí đối với nhiều linh kiện khác cũng ngày càng lớn do hiện tượng "chipflation" - thuật ngữ dùng để chỉ việc giá sản phẩm bị đẩy lên bởi chi phí chip bán dẫn tăng mạnh. Trước tình hình đó, Apple lựa chọn tăng lượng màn hình OLED dự trữ để ổn định chi phí thay vì chỉ dựa vào các cuộc đàm phán giảm giá với nhà cung cấp.

Việc kéo dài thời gian tồn kho đồng nghĩa Apple phải đặt mua số lượng tấm nền lớn hơn đáng kể. Hãng cần duy trì lượng linh kiện đủ dùng trong thời gian dài hơn, qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho các dây chuyền lắp ráp iPhone.

Đáng chú ý, quý II thường được xem là giai đoạn thấp điểm trong chuỗi cung ứng của Apple. Khi các mẫu iPhone mới thường ra mắt vào tháng 9, nhu cầu đặt hàng linh kiện trong giai đoạn này thường giảm. Tuy nhiên, năm nay tình hình lại diễn ra theo chiều hướng khác.

Các nguồn tin cho biết lượng đơn đặt hàng màn hình OLED vẫn duy trì ở mức cao nhờ doanh số iPhone 17 khả quan, đồng thời Apple cũng chủ động tăng lượng hàng tồn kho. Điều này góp phần giúp nhu cầu đối với các nhà cung cấp màn hình tiếp tục được duy trì trong giai đoạn lẽ ra phải trầm lắng.

Dữ liệu từ Counterpoint Research cũng cho thấy lượng smartphone Apple xuất xưởng toàn cầu trong quý II tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sức mua vẫn tích cực trên thị trường.

Giới phân tích nhận định việc tích trữ linh kiện là một trong những giải pháp giúp Apple hạn chế áp lực tăng giá đối với các sản phẩm chủ lực. Trước đó vào tháng 6, hãng đã điều chỉnh giá bán một số dòng MacBook và iPad. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng iPhone, Apple Watch và AirPods cũng có thể phải tăng giá trong thời gian tới nếu chi phí sản xuất tiếp tục leo thang.

Thay vì chỉ gây áp lực buộc các đối tác giảm giá, Apple được cho là đang lựa chọn hướng đi mềm dẻo hơn. Bằng cách đặt hàng với quy mô lớn và kéo dài thời gian dự trữ, hãng có thể chốt giá linh kiện sớm hơn, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà cung cấp duy trì sản lượng ổn định.

Hiện Samsung Display và LG Display là hai đơn vị cung cấp phần lớn tấm nền OLED cho iPhone. Sau khi Apple nâng thời gian tồn kho lên 6 tuần, lượng màn hình do hai doanh nghiệp Hàn Quốc cung ứng được cho là đã tăng đáng kể.

Trong khi đó, BOE của Trung Quốc vẫn tham gia chuỗi cung ứng OLED cho iPhone nhưng sản lượng hiện thấp hơn nhiều so với các đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Một số chuyên gia trong ngành màn hình cho rằng tình trạng chi phí bán dẫn tăng cao khó có thể sớm chấm dứt. Vì vậy, chiến lược kéo dài thời gian dự trữ linh kiện của Apple nhiều khả năng sẽ không chỉ mang tính ngắn hạn mà có thể trở thành chính sách lâu dài.

Nguồn tin trong ngành nhận định kế hoạch này dự kiến tiếp tục được áp dụng đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, những mẫu máy được cho là sẽ ra mắt trong thời gian tới. Nếu xu hướng này kéo dài, các nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ lượng đơn hàng gia tăng của Apple.