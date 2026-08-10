Apple làm điều chưa từng có với iPhone 18 Pro Max

Dù Apple vẫn chưa chính thức công bố thế hệ iPhone tiếp theo, những thông tin xuất hiện trong thời gian gần đây đang cho thấy hãng có thể tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phân hóa giữa dòng Pro và các phiên bản còn lại.

Nếu các dự đoán trở thành hiện thực, dòng iPhone 18 Pro sẽ sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý về camera, thời lượng pin và cả mức giá bán.

Theo 9to5Mac, đây có thể là một trong những năm Apple tạo ra khoảng cách rõ rệt nhất giữa dòng Pro và các mẫu iPhone tiêu chuẩn, biến bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thành lựa chọn dành riêng cho nhóm người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để đổi lấy những công nghệ mới nhất.

Camera tiếp tục là đặc quyền của dòng Pro

Camera từ lâu đã là yếu tố giúp Apple phân biệt dòng Pro với các phiên bản tiêu chuẩn. Trên iPhone 18 Pro, khoảng cách này được cho là sẽ tiếp tục được nới rộng.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 18 Pro Max với tùy chọn màu đỏ cherry đậm, một trong những màu sắc được đồn đoán sẽ xuất hiện trên thế hệ iPhone mới. (Ảnh: Apple Insider)

Nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ được trang bị camera chính có khả năng thay đổi khẩu độ. Đây là công nghệ cho phép hệ thống ống kính điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp thực tế, thay vì sử dụng khẩu độ cố định như trên các thế hệ iPhone trước.

Việc thay đổi khẩu độ được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh, đồng thời nâng cao chất lượng hình ảnh trong môi trường ánh sáng phức tạp. Đây cũng là tính năng thường chỉ xuất hiện trên các thiết bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp hoặc một số mẫu smartphone cao cấp.

Bên cạnh đó, camera telephoto trên iPhone 18 Pro được cho là sẽ có khẩu độ lớn hơn. Dù thay đổi này không dễ nhận thấy trên bảng thông số, nó có thể mang lại lợi ích đáng kể khi chụp ảnh zoom trong điều kiện thiếu sáng, giúp ảnh giữ được độ chi tiết và giảm nhiễu tốt hơn.

Những nâng cấp trên cho thấy Apple vẫn xem khả năng nhiếp ảnh là một trong những lý do quan trọng nhất để thuyết phục người dùng lựa chọn dòng Pro.

Apple nâng lợi thế về thời lượng pin

Không chỉ tập trung vào camera, Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục cải thiện thời lượng sử dụng trên dòng iPhone cao cấp.

Theo các báo cáo gần đây, cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều sẽ được tăng dung lượng pin. Trong đó, phiên bản Pro Max được cho là có thể sở hữu viên pin lên tới 5.567 mAh, cao hơn đáng kể so với mức 5.088 mAh trên thế hệ tiền nhiệm.

Dung lượng pin lớn hơn không phải là yếu tố duy nhất giúp cải thiện thời gian sử dụng. Nhiều nguồn tin cho biết Apple còn sẽ trang bị chip A20 Pro cùng modem C2 thế hệ mới với khả năng tối ưu điện năng tốt hơn.

Sự kết hợp giữa phần cứng tiết kiệm điện và viên pin lớn hơn có thể giúp iPhone 18 Pro Max tiếp tục duy trì vị thế là một trong những smartphone có thời lượng pin tốt nhất trên thị trường, lĩnh vực vốn đã trở thành thế mạnh của Apple trong vài năm gần đây.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng sử dụng điện thoại cho nhiều tác vụ nặng như quay video, chỉnh sửa nội dung hay làm việc di động, thời lượng pin tiếp tục là một trong những tiêu chí được quan tâm hàng đầu.

Nâng cấp đi kèm mức giá cao hơn

Bên cạnh những thay đổi tích cực về phần cứng, giới phân tích cũng đưa ra dự báo kém vui hơn đối với người dùng: giá bán của dòng iPhone 18 Pro có thể tiếp tục tăng.

Theo một số nguồn tin, iPhone 18 Pro có thể được bán với giá khởi điểm từ 1.299 USD đến 1.399 USD, trong khi phiên bản Pro Max có thể dao động từ 1.399 USD đến 1.499 USD tùy cấu hình.

Nếu kịch bản này xảy ra, khoảng cách giữa dòng Pro và các phiên bản tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được mở rộng. Đây được xem là bước đi phù hợp với chiến lược phân khúc sản phẩm mà Apple theo đuổi trong nhiều năm qua, khi các tính năng cao cấp nhất ngày càng được giữ lại cho những mẫu máy đắt tiền.

Mức giá cao hơn cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường smartphone cao cấp, nơi các nhà sản xuất liên tục đầu tư vào những công nghệ mới về camera, chip xử lý, màn hình và pin. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa người dùng sẽ phải chi nhiều tiền hơn nếu muốn sở hữu những nâng cấp mới nhất.

Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro vẫn dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Tuy vậy, những rò rỉ xuất hiện trong thời gian gần đây cho thấy hãng đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược biến dòng Pro thành phân khúc riêng biệt trong hệ sinh thái iPhone. Nếu các dự báo chính xác, iPhone 18 Pro không chỉ được nâng cấp về công nghệ mà còn trở thành dòng sản phẩm khác biệt rõ rệt hơn bao giờ hết so với các phiên bản còn lại.