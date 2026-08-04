Thông tin mới nhất về giá của iPhone 18 Pro Max

Apple có thể sắp thực hiện đợt tăng giá lớn nhất đối với dòng iPhone Pro khi nhiều phân tích mới cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.399 USD, cao hơn tới 300 USD so với thế hệ tiền nhiệm.

Theo phân tích được Notebookcheck tổng hợp từ nhiều nguồn trong chuỗi cung ứng, mức giá của iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ vượt xa các dự báo trước đó. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần tăng giá mạnh nhất của dòng iPhone Pro trong nhiều năm trở lại đây.

Những dự báo mới nhất đang hé lộ bức tranh khác về giá iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: applesfera)

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là bộ nhớ DRAM và NAND Flash. Nhu cầu bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên nguồn cung cho máy chủ AI, làm giá linh kiện dành cho smartphone leo thang đáng kể.

Theo ước tính của TechInsights được The Wall Street Journal dẫn lại, riêng chi phí 12 GB RAM trên iPhone 18 Pro có thể tăng từ khoảng 39 USD lên 145 USD. Trong khi đó, bộ nhớ lưu trữ 256 GB cũng được dự báo tăng từ 13 USD lên khoảng 51 USD. Tổng chi phí sản xuất của phiên bản tiêu chuẩn vì vậy có thể tăng khoảng 25% so với iPhone 17 Pro.

Nếu Apple muốn duy trì biên lợi nhuận như hiện nay, giá bán iPhone 18 Pro sẽ phải tăng tương ứng. Các phép tính của The Wall Street Journal cho thấy mức giá hợp lý có thể dao động từ 1.299 USD đến 1.399 USD, tùy theo cấu hình và các nâng cấp phần cứng đi kèm. Việc bổ sung hệ thống camera mới với chi phí cao hơn khoảng 50% cũng được cho là yếu tố khiến giá bán tiếp tục bị đẩy lên.

Trong trường hợp Apple áp dụng mức giá khởi điểm 1.399 USD cho iPhone 18 Pro, phiên bản Pro Max nhiều khả năng sẽ có giá từ 1.499 USD trở lên, chưa kể các tùy chọn dung lượng lớn.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là các dự báo dựa trên chi phí linh kiện và phân tích của giới nghiên cứu thị trường. Trước đó, một số chuyên gia như Jeff Pu từng cho rằng Apple sẽ cố gắng kiểm soát chi phí để hạn chế mức tăng giá nhằm tránh ảnh hưởng đến sức mua. Tuy nhiên, sau khi Apple đã điều chỉnh giá nhiều dòng sản phẩm khác trong năm nay, ngày càng nhiều nhà phân tích tin rằng iPhone 18 Pro khó tránh khỏi việc tăng giá.

Apple dự kiến sẽ giới thiệu dòng iPhone 18 vào tháng 9 tới. Khi đó, mức giá chính thức của các phiên bản mới sẽ được công bố.