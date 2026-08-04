Nguyễn Kim áp dụng chính sách "bao giá hoàn tiền", tái định hình ngành điện máy

Thấu hiểu tâm lý này cũng như trân trọng từng cảm xúc của người tiêu dùng từ ngày 1/8 đến 31/8/2026, thương hiệu điện máy Nguyễn Kim Prime chính thức triển khai chính sách bao giá hoàn tiền trong vòng 10 ngày nếu khách hàng tìm thấy cùng sản phẩm được bán với giá thấp hơn tại các trung tâm điện máy khác.

Đây được xem là một trong những chính sách nổi bật nhất trong lần trở lại của thương hiệu Nguyễn Kim với diện mạo mới khi trở lại tay người Việt, đồng thời là lời cam kết mạnh mẽ về sự minh bạch trong giá bán và quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo ông Hoàng Phan Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, việc thay đổi nhận diện thương hiệu không chỉ là bước làm mới hình ảnh mà còn là quá trình tái định vị theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Trong đó, mỗi điều người tiêu dùng còn băn khoăn nhất khi mua sắm điện máy sẽ được giải quyết bằng các chính sách cụ thể.

"Khách hàng ngày nay không chỉ cần một mức giá tốt mà còn cần sự an tâm rằng mình đã mua đúng nơi, đúng giá và được chăm sóc đầy đủ sau khi mua hàng", ông Quang chia sẻ.

Bao giá hoàn tiền: Giải quyết nỗi băn khoăn lớn nhất của người mua

Trong nhiều năm qua, thị trường điện máy luôn cạnh tranh quyết liệt về giá. Các chương trình giảm giá, khuyến mãi diễn ra liên tục khiến người tiêu dùng thường có tâm lý chờ đợi hoặc tiếp tục so sánh sau khi đã mua hàng.

Theo Nguyễn Kim Prime, chính sách bao giá hoàn tiền trong vòng 10 ngày được thiết kế để giải quyết chính tâm lý này. Trong thời gian quy định khách hàng phát hiện cùng sản phẩm được bán với mức giá thấp hơn tại hệ thống điện máy khác (không bao gồm giá trên các sàn thương mại điện tử), nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình, Nguyễn Kim Prime sẽ thực hiện hoàn phần chênh lệch theo giá trị đã xác định. Khách hàng tham khảo chi tiết chương trình và phạm vi áp dụng bằng cách liên hệ các trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim Prime trên toàn quốc hoặc hotline 1800 6800.

Chính sách bao giá hoàn tiền này dành cho khách hàng cá nhân mua sắm trực tiếp tại các trung tâm mua sắm Nguyễn Kim và website chính thức của Nguyễn Kim www.nguyenkim.com.

Việc mạnh dạn đưa ra cam kết về giá cho thấy doanh nghiệp muốn chuyển từ cuộc đua giảm giá sang tạo dựng niềm tin với khách hàng. Người mua không còn phải lo lắng, từ đó có thể yên tâm đưa ra quyết định ngay khi tìm được sản phẩm phù hợp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị triển khai các chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi theo từng thời điểm. Tuy nhiên, việc đưa ra cam kết hoàn tiền nếu khách hàng tìm thấy giá thấp hơn tại các trung tâm điện máy khác được xem là một bước tiến mới nhằm bảo vệ quyền lợi người mua.

Không chỉ giá tốt mà còn được đổi trả đến 60 ngày

Bên cạnh giá bán, một trong những nỗi lo phổ biến của khách hàng khi mua điện máy là sản phẩm sau khi mang về sử dụng không đáp ứng đúng kỳ vọng hoặc không phù hợp với nhu cầu thực tế.

Để giải quyết vấn đề này, Nguyễn Kim Prime áp dụng chính sách đổi trả miễn phí trong vòng 60 ngày.

Theo ông Hoàng Phan Quang, khoảng thời gian hai tháng đủ để khách hàng trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định tiếp tục sử dụng lâu dài. Doanh nghiệp cũng trao quyền chủ động xử lý cho từng trung tâm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, giúp khách hàng không phải chờ đợi quá lâu khi phát sinh nhu cầu đổi trả.

Trả góp 100% miễn phí, trao cơ hội mua sắm

Trong bối cảnh nhiều gia đình có xu hướng đầu tư các thiết bị phục vụ cuộc sống nhưng vẫn muốn cân đối chi tiêu, chương trình trả góp 100% miễn phí tiếp tục là một trong những lợi điểm được Nguyễn Kim Prime triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

Theo doanh nghiệp, việc không phát sinh chi phí trả góp giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ, điện tử, điện lạnh hoặc gia dụng hiện đại mà không tạo áp lực lớn về tài chính.

Đây là một trong những chính sách góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ mà doanh nghiệp đang xây dựng, trong đó khách hàng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Mua sản phẩm từ 300 nghìn đồng trở lên là có quà

Nguyễn Kim Prime mang đến cơ hội nhận quà cho khách hàng khi mua sản phẩm có giá trị từ 300 nghìn đồng trở lên với các quà tặng giá trị và thiết thực bao gồm: mũ bảo hiểm, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy rửa bát,...

Đặc biệt, cho dịp đặc biệt này, thương hiệu triển khai "Cào thẻ - Rước xe sang"-chương trình có quy mô lớn nhất trong đợt tái ra mắt thương hiệu. Theo đó, với mỗi hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận một thẻ cào may mắn. Cứ mỗi 2 triệu đồng giá trị thanh toán trên cùng một hóa đơn sẽ được nhận một thẻ cào may mắn với cơ hội trúng 01 ô tô VinFast, 120 xe máy Amio S2 cùng 15.000 nón thời trang.

Tổng giá trị chương trình quà tặng ước tính 50 tỷ đồng.

Sự trở lại của một biểu tượng ngành điện máy

Lần tái xuất này cũng đánh dấu việc thương hiệu Nguyễn Kim trở lại dưới tên gọi Nguyễn Kim Prime, sau khi về lại tay người Việt.

Theo ông Hoàng Phan Quang, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là tái thiết một thương hiệu từng giữ vị trí dẫn đầu thị trường điện máy mà còn xây dựng một mô hình bán lẻ phù hợp với nhu cầu mới của người tiêu dùng. Doanh nghiệp lựa chọn lấy các chính sách xoay quanh quyền lợi khách hàng làm điểm khác biệt. "Khách hàng còn lăn tăn điều gì thì chúng tôi tìm cách giải quyết điều đó", ông Quang nói.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh thị trường bán lẻ điện máy cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều hệ thống có thể triển khai từng chương trình ưu đãi riêng lẻ. Tuy nhiên, việc đồng thời áp dụng 5 chính sách gồm bao giá hoàn tiền trong 10 ngày, đổi trả miễn phí 60 ngày, trả góp 100% miễn phí, nhận quà khi mua sản phẩm từ 300 nghìn đồng trở lên, và cào thẻ trúng quà được kỳ vọng sẽ tạo nên chuẩn dịch vụ mới, giúp người tiêu dùng có thêm sự an tâm khi lựa chọn mua sắm.

Ra đời từ năm 1996 với trung tâm điện máy đầu tiên trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM), Nguyễn Kim từng là một trong những thương hiệu bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam. Theo khảo sát của Nielsen năm 2010, thương hiệu này được 99% người tiêu dùng bình chọn là nhà bán lẻ điện máy số một Việt Nam. Trước khi chuyển nhượng 49% cổ phần cho Central Group vào năm 2015, Nguyễn Kim chiếm khoảng 12% thị phần và đạt doanh thu khoảng 9.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2016.

Ghi chú:

*5 chính sách áp dụng đối với khách hàng cá nhân mua sắm trực tiếp tại hệ thống Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim và Website chính thức với các sản phẩm thuộc danh mục. Chương trình áp dụng có điều kiện.

** Tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên đến 50 tỷ đồng và là giá trị ước tính theo số lượng đơn hàng dự kiến.

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