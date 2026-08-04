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Tập đoàn dầu khí quốc doanh Brazil Petrobras vừa công bố phát hiện thêm một mỏ khí tự nhiên tại khu vực nước sâu ngoài khơi Colombia, tiếp tục củng cố triển vọng khai thác khí đốt tại lưu vực Guajira và mở rộng nguồn tài nguyên phục vụ an ninh năng lượng của khu vực.

Theo thông báo của Petrobras ngày 3/8, mỏ khí mới được phát hiện tại giếng thăm dò Sandia-1 thuộc lô GUA-OFF-0, nằm cách bờ biển Colombia khoảng 42 km, ở độ sâu nước 1.251 m. Giếng được khởi công khoan từ ngày 12/6 và đạt độ sâu thiết kế vào ngày 29/7. Hiện các tầng chứa khí đã được xác nhận thông qua các phép đo địa vật lý trong giếng khoan và sẽ tiếp tục được phân tích bằng các thí nghiệm trong phòng để đánh giá đặc tính của vỉa khí.

Theo Petrobras, giếng Sandia-1 nằm trong khu vực có tiềm năng khí đốt lớn khi chỉ cách giếng phát hiện Sirius-1 và giếng thẩm lượng Sirius-2 khoảng 18 km, đồng thời cách giếng phát hiện Copoazu-1 khoảng 9 km. Việc liên tiếp ghi nhận các phát hiện mới cho thấy triển vọng phát triển các mỏ khí ngoài khơi tại lưu vực Guajira vẫn rất tích cực.

Hoạt động thăm dò tại lô GUA-OFF-0 được thực hiện thông qua liên doanh giữa Petrobras và tập đoàn dầu khí quốc doanh Colombia Ecopetrol. Trong đó, Ecopetrol nắm giữ 55,56% cổ phần, còn Petrobras sở hữu 44,44% thông qua công ty con Petrobras International Braspetro BV – chi nhánh Colombia (PIB-COL). Dù chỉ nắm giữ cổ phần thiểu số, Petrobras vẫn là đơn vị điều hành các hoạt động thăm dò tại khu vực.

Petrobras cho biết phát hiện mới góp phần bổ sung trữ lượng khí đốt, qua đó tăng cường tiềm năng phát triển nguồn cung năng lượng ngoài khơi của Colombia và hỗ trợ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực. Công ty cũng nhấn mạnh các dự án ngoài khơi Colombia phù hợp với chiến lược dài hạn nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí thông qua hoạt động thăm dò tại các khu vực mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh Colombia, Petrobras hiện cũng triển khai các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại nhiều quốc gia khác. Tại châu Phi, tập đoàn này hoạt động ở Namibia, São Tomé và Príncipe, cùng Nam Phi. Tại châu Mỹ, Petrobras có các dự án tại Bolivia, Argentina và Mỹ, tiếp tục mở rộng hiện diện trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí quốc tế.