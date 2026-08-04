Phát hiện hơn 2.100 xe tải đổ 16.000 m³ bê tông liên tục, một công trình 73 tầng lập kỷ lục thế giới dần lộ diện

Ảnh minh họa

Trung tâm thành phố Los Angeles chứng kiến một trong những chiến dịch đổ bê tông quy mô lớn nhất lịch sử ngành xây dựng Mỹ khi hơn 2.100 xe trộn bê tông hoạt động liên tục để thi công phần móng của Wilshire Grand Center. Với khoảng 16.200 m³ bê tông được đổ trong một lần thi công không gián đoạn, công trình đã được Sách Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là lần đổ bê tông liên tục lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.

Phần móng của Wilshire Grand Center được thiết kế dưới dạng một tấm bê tông cốt thép khổng lồ, dày khoảng 5,5 m, có nhiệm vụ phân bổ tải trọng của tòa tháp xuống nền đá thuộc hệ tầng Fernando. Theo Los Angeles Times, lượng bê tông sử dụng tương đương khoảng 37.000 tấn, được đổ liên tục nhằm tránh hình thành các "mối nối nguội" – yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ bền và tính toàn vẹn của kết cấu.

Thách thức lớn nhất của dự án không chỉ nằm ở khối lượng vật liệu mà còn ở công tác hậu cần. Theo đơn vị thi công bê tông The Conco Companies, khoảng 227 xe trộn được huy động hoạt động liên tục, mỗi xe thực hiện từ 10 đến 14 chuyến, nâng tổng số chuyến vận chuyển lên hơn 2.100. Song song với đó, 18 máy bơm bê tông cần trục được bố trí quanh công trường để phân phối vật liệu đồng đều trên toàn bộ diện tích móng.

Toàn bộ quá trình đổ bê tông diễn ra liên tục trong khoảng 20 giờ theo ghi nhận chính thức của Guinness World Records, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập năm 1999 khi xây dựng khách sạn The Venetian tại Las Vegas. Vào thời điểm đó, giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những chiến dịch hậu cần lớn và phức tạp nhất từng được triển khai trong lĩnh vực xây dựng dân dụng ở Bắc Mỹ.

Phần móng khổng lồ này là nền tảng cho Wilshire Grand Center – tòa nhà cao 335,3 m với 73 tầng, hoàn thành vào năm 2017 và trở thành công trình cao nhất Los Angeles cũng như toàn bộ bờ Tây nước Mỹ.

Do nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, công trình được thiết kế để chịu được cả tải trọng khổng lồ của tòa tháp lẫn tác động của động đất. Theo Wired, Wilshire Grand Center sử dụng lõi bê tông cốt thép kích thước lớn, kết hợp hệ thống tường chịu lực, giằng kết cấu và các thiết bị tiêu tán năng lượng địa chấn. Trong tổng thể đó, tấm móng bê tông đóng vai trò then chốt khi giúp phân bổ tải trọng và tăng cường độ ổn định cho toàn bộ công trình.

Đến nay, chiến dịch đổ bê tông cho Wilshire Grand Center vẫn được xem là một cột mốc của kỹ thuật xây dựng hiện đại. Việc phối hợp đồng bộ hàng nghìn chuyến xe tải, hàng chục máy bơm bê tông và lượng vật liệu lên tới hàng chục nghìn mét khối trong một lần thi công liên tục đã trở thành ví dụ điển hình về năng lực tổ chức và kỹ thuật trong các dự án xây dựng quy mô lớn.