3 cậu bé bắt được con cá mú khổng lồ nặng 150kg trên biển

3 ngư dân nhỏ tuổi từ đảo Simatang, huyện Bắc Dampal, tỉnh Tolitoli, Trung Sulawesi, Indonesia, đã đánh bắt thành công một con cá mú khổng lồ nặng khoảng 150 kg.

Con cá quý hiếm này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người dân địa phương vì kích thước bất thường và giá trị kinh tế cao của nó.

Con cá mú khổng lồ này được ngư dân đánh bắt bằng phương pháp truyền thống khi đang đánh bắt cá ở vùng biển xung quanh đảo Simatang. Quá trình đánh bắt không hề dễ dàng, do kích thước và sức mạnh của con cá, đòi hỏi kỹ năng và sự phối hợp giữa các ngư dân để đưa nó vào bờ.

3 cậu bé chụp ảnh cùng con cá mú khổng lồ. Nguồn ảnh: Tolitoli News

Tin tức về thành công này nhanh chóng lan rộng, thu hút sự quan tâm của công chúng muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đánh bắt. Nhiều cư dân cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy ngư dân địa phương đánh bắt được một con cá mú có kích thước lớn như vậy.

Bờ biển đảo Simatang không chỉ là nơi neo đậu của các tàu đánh cá, mà còn là nơi sinh sống của nhiều gia đình phụ thuộc vào biển để mưu sinh.

Việc đánh bắt được cá mú nặng khoảng 150 kg là bằng chứng cho thấy vùng biển xung quanh đảo Simatang vẫn còn nguồn tài nguyên biển phong phú.

Nguồn ảnh: Faktasulteng

Người ta tin rằng tiềm năng này có thể hỗ trợ cuộc sống của các cộng đồng ven biển nếu được quản lý đúng cách và có trách nhiệm.

Cá mú là một trong những loài cá xương lớn nhất được tìm thấy ở các rạn san hô và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái biển khỏe mạnh. Chúng giúp cân bằng chuỗi thức ăn bằng cách điều tiết quần thể các loài cá nhỏ hơn và các loài sinh vật biển khác.







