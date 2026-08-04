CEO Mercedes thừa nhận ngành ô tô đã 'đi quá xa' - quyết đưa một thứ tưởng đã 'tuyệt chủng' trở lại khoang lái

Trong nhiều năm, màn hình cảm ứng cỡ lớn được xem là biểu tượng của những mẫu xe hiện đại. Các hãng xe liên tục chạy đua tăng kích thước màn hình, đồng thời loại bỏ dần các nút bấm vật lý để tạo nên khoang lái tối giản.

Tuy nhiên, xu hướng này đang bắt đầu đảo chiều khi chính những nhà sản xuất từng theo đuổi nó mạnh mẽ nhất lại thừa nhận rằng “đã đi quá xa”.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với AutoCar, CEO Mercedes-Benz Ola Källenius cho rằng toàn bộ ngành công nghiệp ô tô có lẽ đã quá vội vàng trong việc số hóa mọi thao tác điều khiển bên trong xe.

"Toàn ngành có lẽ đã đi hơi quá xa", ông nói khi đề cập đến việc thay thế các nút bấm vật lý bằng hệ thống điều khiển trên màn hình.

Theo lãnh đạo Mercedes-Benz, đôi khi các hãng xe quá tập trung vào công nghệ mà quên mất trải nghiệm thực tế của người dùng.

"Đôi khi bạn quá vội vàng và sử dụng công nghệ chỉ vì mục đích công nghệ mà quên mất khách hàng. Vì vậy, từ nay trở đi, bạn sẽ thấy chúng tôi giới thiệu lại những mẫu xe có nút bấm hợp lý nhất", ông cho biết.

Các nút bấm vật lý như tăng, giảm âm lượng bắt đầu xuất hiện trở lại trên những mẫu xe sang của Mercedes.

Sự thay đổi này đã bắt đầu xuất hiện trên mẫu CLA thế hệ mới. Mercedes đã đưa trở lại núm điều chỉnh âm lượng vật lý trên vô lăng thay cho cụm điều khiển cảm ứng từng gây nhiều tranh cãi. Dù vậy, một số thao tác như chuyển bài hát vẫn chưa được tích hợp trực tiếp trên vô lăng.

Theo giới chuyên môn, đây là tín hiệu cho thấy Mercedes đang điều chỉnh triết lý thiết kế nội thất sau nhiều năm theo đuổi xu hướng "mọi thứ nằm trên màn hình".

Mercedes không phải trường hợp duy nhất. Trong thời gian gần đây, Volkswagen, Hyundai và Porsche đều lần lượt xác nhận sẽ đưa nhiều nút điều khiển vật lý trở lại trên các mẫu xe mới sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng.

Trong khi đó, Scout Motors thậm chí xây dựng toàn bộ triết lý sản phẩm xoay quanh thiết kế cổ điển với hàng loạt nút bấm, công tắc và núm xoay truyền thống thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng.

Xu hướng này cũng nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức đánh giá an toàn. Chương trình Đánh giá Xe mới châu Âu (Euro NCAP) đã bổ sung các tiêu chí khuyến khích nhà sản xuất duy trì một số nút điều khiển vật lý đối với những chức năng quan trọng nhằm giảm tình trạng người lái mất tập trung khi phải thao tác trên màn hình.

Việc phục hồi các nút bấm vật lý cũng nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức an toàn và các hãng xe khác tại châu Âu.

Việc đưa nút bấm vật lý trở lại không đồng nghĩa các hãng xe từ bỏ xu hướng số hóa khoang lái.

CEO Mercedes-Benz khẳng định hãng vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống điều khiển bằng giọng nói và các công nghệ thông minh. Tuy nhiên, thay vì thay thế hoàn toàn các thao tác truyền thống, công nghệ sẽ được sử dụng ở những vị trí thực sự mang lại giá trị cho người dùng.

Theo các chuyên gia ô tô, đây có thể là bước điều chỉnh cần thiết của toàn ngành. Trong nhiều năm, màn hình cỡ lớn đã tạo nên vẻ hiện đại và tương lai cho khoang lái, nhưng trải nghiệm sử dụng thực tế lại không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Những thao tác đơn giản như điều chỉnh điều hòa, âm lượng hay sưởi ghế thường phải thực hiện qua nhiều lớp menu, khiến người lái mất nhiều thời gian hơn so với việc sử dụng một nút bấm hoặc núm xoay vật lý.

Việc Mercedes cùng nhiều hãng xe lớn đồng loạt thay đổi cách tiếp cận cho thấy cuộc đua công nghệ trong ngành ô tô đang bước sang một giai đoạn mới, nơi trải nghiệm của người dùng được đặt ngang hàng với yếu tố hiện đại và số hóa.