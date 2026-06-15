Mercedes-Benz nhận cọc xe điện CLA 200: Giá dự kiến dưới 1,7 tỷ, sạc 10 phút đi từ Hà Nội đến Nghệ An

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố thông tin về việc nhận đặt giữ chỗ cho dòng xe CLA 200 thuần điện (CLA 200 electric), qua đó mở rộng danh mục xe điện của thương hiệu xe sang này tại thị trường Việt Nam. CLA 200 electric hướng tới những khách hàng trẻ đang tìm kiếm các giải pháp di chuyển kết hợp giữa công nghệ, trải nghiệm số và tính linh hoạt.

Theo thông tin từ MBV, mẫu xe này dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm 2026. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao tới khách hàng trong giai đoạn đầu quý 1/2027 với mức giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng.

Trong danh mục sản phẩm của hãng, dòng xe CLA từ lâu đã được định vị là sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng mới. Với phiên bản thuần điện lần này, Mercedes-Benz tiếp tục phát triển dựa trên sự kết hợp giữa thiết kế, công nghệ số và hiệu quả vận hành điện.

CLA 200 electric là mẫu xe điện hạng sang tiếp theo được Mercedes-Benz giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, dải sản phẩm xe điện của Mercedes-Benz bắt đầu được giới thiệu từ năm 2022 với các mẫu xe như EQB, EQE SUV, EQS SUV, EQS sedan, Maybach EQS SUV và G 580 EQ. Sự xuất hiện của CLA 200 electric được xem là nền tảng tiếp nối trong chiến lược điện hóa toàn diện của hãng.

Về hạ tầng sạc, CLA 200 electric được phát triển để tương thích với đa dạng hệ thống trạm sạc từ các nhà cung cấp thứ ba trên toàn quốc. Mẫu xe này được trang bị kiến trúc điện áp cao 800V, cho phép hỗ trợ sạc nhanh DC với hiệu suất cao.

Theo dữ liệu được công bố, thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 20 phút. Trong điều kiện tối ưu, chỉ 10 phút sạc có thể bổ sung khoảng 300 km phạm vi hoạt động. Trong trường hợp trạm sạc không tương thích với hệ thống 800V mà chỉ đáp ứng hệ thống 400V, công suất sạc DC tối đa cũng sẽ bị giới hạn ở mức 100 kW, dẫn đến thời gian sạc nhanh từ 10% lên 80% ước tính mất khoảng 40 đến 45 phút.

Về mặt thiết kế, CLA 200 electric lấy cảm hứng từ concept VISION EQXX, thể hiện qua tỷ lệ thân xe thể thao, các bề mặt đúc khối gọn gàng và tạo hình mũi cá mập ở phần đầu xe. Điểm nhấn ngoại thất bao gồm lưới tản nhiệt với họa tiết 142 ngôi sao phát sáng, cụm đèn MULTIBEAM LED đi kèm các hiệu ứng ánh sáng.

Mẫu xe cũng được tối ưu hóa tính thực dụng với khoang chứa đồ phía trước có dung tích tối đa 101 lít. Bên trong khoang lái, trung tâm điều khiển là cụm ba màn hình, trong đó màn hình trung tâm có kích thước 14 inch.

Xe còn được trang bị trần kính toàn cảnh phủ lớp chống tia UV và giảm bức xạ nhiệt dày 250 nanomet, giúp gia tăng không gian cabin với khoảng trống trần xe tăng thêm 16 mm ở hàng ghế trước và 28 mm ở hàng ghế sau.

Mẫu xe điện GLA được thiết kế cả phần cốp đằng trước, giúp gia tăng không gian chứa đồ.

Để thể hiện tính bền vững, không gian nội thất của CLA 200 electric sử dụng nhiều vật liệu tái chế như sợi microfiber cao cấp từ nhựa PET, thảm sàn sợi Econyl, ốp trang trí bằng giấy từ sợi gai dầu châu Âu, cellulose tái chế và veneer gỗ bạch với phần lõi gỗ thường bị loại bỏ trong quy trình truyền thống.

Về công nghệ, CLA 200 electric vận hành trên hệ điều hành MB.OS thế hệ thứ 4 với màn hình MBUX Superscreen. Hệ thống này tích hợp công nghệ AI, có khả năng xử lý hơn 600.000 tệp âm thanh gốc và hỗ trợ 27 ngôn ngữ. Trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant được thiết kế để phản hồi các nhu cầu người dùng như lên kế hoạch trong ngày hoặc hỗ trợ tìm chỗ đậu xe.

Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng mô-đun chuyên biệt MMA, hỗ trợ hệ thống điện áp cao. Trước khi ra mắt, xe đã trải qua quá trình thử nghiệm trong dải nhiệt độ từ -40 độ C đến hơn 60 độ C với tổng quãng đường gần 5 triệu km.

Khoang nội thất luôn là điểm mạnh của các mẫu xe thuộc thương hiệu Mercedes-Benz.

Các thông số kỹ thuật vận hành cho thấy xe đạt công suất cực đại khoảng 165 kW, tương đương 224 mã lực, mô-men xoắn cực đại 335 Nm, hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Hệ thống pin Lithium-ion 800V có dung lượng 58 kWh, mức tiêu thụ điện năng trung bình từ 123 đến 147 Wh/km, phạm vi hoạt động từ 459 đến 542 km mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP.

Bên cạnh đó, CLA 200 electric sở hữu công nghệ hỗ trợ lái và đỗ xe MB.DRIVE cùng giải pháp cách âm vách ngăn Meta Design và hệ thống âm học ViCa nhằm tối ưu tiếng ồn. Xe cũng được trang bị bơm nhiệt đa nguồn để tận dụng nhiệt dư từ pin và hệ truyền động, giúp sưởi ấm cabin mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến pin.

Ngoài ra, hệ thống ngắt kết nối mô-tơ tự động trong 0,2 giây cũng được tích hợp để hỗ trợ tiết kiệm năng lượng. Thông tin chi tiết để đặt giữ chỗ được MBV cung cấp thông qua trang web chính thức của hãng.