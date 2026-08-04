Việt Nam có loại quả 'cứu tinh của thế giới' khiến Trung Quốc phải thừa nhận ngon hơn 'của nhà trồng', cực giàu protein, diện tích trồng hơn 80.000 ha

Mít Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại thị trường quốc tế khi kim ngạch xuất khẩu trong quý II/2026 đạt gần 68 triệu USD. Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, loại trái cây này ngày càng khẳng định vị thế nhờ chất lượng và hương vị được người tiêu dùng đánh giá cao.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan Việt Nam, quý II/2026, xuất khẩu mít của nước ta đạt 67,528 triệu USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 2,8% so với quý I/2026. Mít hiện chiếm khoảng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu và đứng thứ 5 trong nhóm rau quả của Việt Nam trong quý II. Xuất khẩu sản phẩm mít chế biến cũng ghi nhận mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 10 triệu USD.

Mặc dù tỷ trọng chưa lớn so với các mặt hàng chủ lực như sầu riêng hay chuối, mít vẫn là một trong những loại trái cây duy trì mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường.

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ mít lớn nhất của Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều địa phương của Trung Quốc cũng mở rộng diện tích trồng mít tại Hải Nam, Quảng Tây và Vân Nam nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu khiến chất lượng mít nội địa vẫn chưa thể sánh với sản phẩm nhập khẩu từ Đông Nam Á.

Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc từng nhận định mít Việt Nam có ưu thế nhờ múi to, màu vàng đậm, vị ngọt và hương thơm đặc trưng. Một số bài viết còn cho rằng mít Việt Nam "ngon hơn mít trồng trong nước", dù giá bán cao hơn nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/6/2026, mít tươi Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành quy định về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm này. Trước đó, trong năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 5 nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông sản, gồm ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ mít trên thế giới vẫn còn nhiều dư địa nhờ xu hướng sử dụng trái cây nhiệt đới ngày càng phổ biến. Ngoài xuất khẩu quả tươi, các doanh nghiệp cũng đang mở rộng chế biến sâu với các sản phẩm như mít sấy, mít đông lạnh và các mặt hàng giá trị gia tăng nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Bên cạnh thị trường Trung Quốc, mít Việt Nam đang từng bước tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu.

Không chỉ có giá trị kinh tế, mít còn được nhiều chuyên gia nông nghiệp quốc tế đánh giá là một trong những loại cây trồng có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Cây mít có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc quá nhiều khi trưởng thành. Chính vì vậy, loại cây này được một số chuyên gia gọi là "cứu tinh của thế giới" trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Tuy hàm lượng protein của mít thấp hơn so với thịt, nhưng trong các loại trái cây thì mít có hàm lượng protein khá cao, với khoảng 1,72g protein trong mỗi 100g múi mít. Ngoài protein và chất xơ thì trong mít còn chứa một lượng dồi dào chất chống oxy hóa flavonoid. Theo một số nghiên cứu, hoạt chất này có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và đái tháo đường type 2.

Việc xuất khẩu đạt gần 67,5 triệu USD chỉ trong quý II và tiếp tục tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ cho thấy mít vẫn là một trong những loại trái cây có tiềm năng lớn của Việt Nam. Trong bối cảnh ngành rau quả đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, loại quả này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.