Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Hoa hậu' sâm Ngọc Linh bán đấu giá hơn 700 triệu đồng

| | Thị trường

Với trên 35 năm tuổi, hình dáng đẹp, chất lượng vượt trội và giá trị dược liệu cao, củ sâm được ban giám khảo đánh giá nổi bật về giá trị khoa học, tính thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý của sâm Ngọc Linh.

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng quy tụ sâm Ngọc Linh tham gia H ội thi "Tôn vinh vẻ đẹp sâm Ngọc Linh" .

Hội viên Hội sâm Ngọc Linh , các hợp tác xã và doanh nghiệp kinh doanh sâm Ngọc Linh mang những cây sâm tuyển chọn đến tranh tài. Mỗi cây sâm đều gây ấn tượng với ban giám khảo từ bộ rễ, củ, thân tới lá, hoa.

Cây Sâm Ngọc Linh đoạt giải Nhất nhóm sâm trên 10 năm tuổi.

Sâm dự thi được chia thành ba nhóm: sâm sinh trưởng gồm các củ sâm từ 5-7 năm tuổi, sâm trưởng thành từ 8-10 năm tuổi và nhóm sâm lâu năm gồm các củ trên 10 năm tuổi. Ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí về nguồn gốc, giá trị khoa học, thẩm mỹ, thương mại và giá trị bảo tồn.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng Thư ký Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam - cho hay ban giám khảo sẽ tuyển chọn và đề xuất những củ sâm đạt giải cao để đấu giá. Nguồn kinh phí thu được từ đấu giá sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn vùng sâm, phát triển cộng đồng và trao học bổng cho học sinh miền núi.

Sau quá trình chấm chọn kỹ càng, ban tổ chức đã tìm ra "hoa hậu" sâm cho từng hạng mục.

Với trên 35 năm tuổi, hình dáng đẹp, chất lượng vượt trội và giá trị dược liệu cao, củ sâm được ban giám khảo đánh giá nổi bật về giá trị khoa học, tính thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý của sâm Ngọc Linh.

"Hoa hậu" sâm Ngọc Linh sau đó được đưa ra đấu giá, mức giá cao nhất là 725 triệu đồng.

'Hoa hậu' sâm Ngọc Linh được đấu giá hơn 700 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, không chỉ là cuộc tranh tài vẻ đẹp của những củ sâm quý, hội thi Sâm Ngọc Linh đẹp còn là dịp tôn vinh giá trị của "quốc bảo" Việt Nam, ghi nhận tâm huyết của những người đã dành nhiều năm gìn giữ và chăm sóc từng cây sâm giữa đại ngàn Ngọc Linh.


Theo Thanh Hiề

Tiền Phong

Từ Khóa:
sâm Ngọc Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nông dân Hàn Quốc trúng lớn với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều - Singapore, Thái Lan cực ưa chuộng

Nông dân Hàn Quốc trúng lớn với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều - Singapore, Thái Lan cực ưa chuộng Nổi bật

Đặc sản triệu đô của Việt Nam được Trung Quốc siêu mê: mệnh danh là 'vương giả chi quả', lên cả máy bay đi quốc tế

Đặc sản triệu đô của Việt Nam được Trung Quốc siêu mê: mệnh danh là 'vương giả chi quả', lên cả máy bay đi quốc tế Nổi bật

Một chiếc xe chỉ mang về hơn 200 USD lợi nhuận, cuộc đua xe điện tại thị trường lớn nhất thế giới ngày càng khốc liệt

Một chiếc xe chỉ mang về hơn 200 USD lợi nhuận, cuộc đua xe điện tại thị trường lớn nhất thế giới ngày càng khốc liệt

13:58 , 03/08/2026
Mitsubishi 'tất tay' với xe hybrid

Mitsubishi 'tất tay' với xe hybrid

13:43 , 03/08/2026
Hyundai tiếp tục mạnh tay kích cầu: Bộ đôi Tucson, Creta được tăng ưu đãi, Santa Fe vẫn giảm tới 220 triệu

Hyundai tiếp tục mạnh tay kích cầu: Bộ đôi Tucson, Creta được tăng ưu đãi, Santa Fe vẫn giảm tới 220 triệu

13:31 , 03/08/2026
Khoan liên tục 4.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 89 triệu thùng

Khoan liên tục 4.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 89 triệu thùng

13:01 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên