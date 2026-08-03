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Hyundai tiếp tục mạnh tay kích cầu: Bộ đôi Tucson, Creta được tăng ưu đãi, Santa Fe vẫn giảm tới 220 triệu

| | Thị trường

Trong tháng 8/2026, Hyundai tiếp tục giảm giá sâu cho mẫu xe Santa Fe, trong khi đó Tucson và Creta cũng được áp dụng mức hỗ trợ đáng kể.

Hyundai tiếp tục mạnh tay kích cầu: Bộ đôi Tucson, Creta được tăng ưu đãi, Santa Fe vẫn giảm tới 220 triệu - Ảnh 1.

Hyundai Thành Công (HTV) vừa công bố chương trình ưu đãi "Tiếp lửa tự hào cùng Hyundai Cup 2026" dành cho khách hàng mua xe trong tháng 8/2026.

Đặc biệt, hai mẫu xe Hyundai Tucson và Hyundai Creta được tăng mức hỗ trợ so với tháng trước. Cụ thể, Tucson được ưu đãi tối đa 95 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với mức 85 triệu đồng của tháng 7. Creta cũng được nâng ưu đãi lên 89 triệu đồng, cao hơn 10 triệu đồng so với tháng trước.

Ngoài ra, Santa Fe tiếp tục là mẫu xe có mức hỗ trợ lớn nhất với 220 triệu đồng, còn Stargazer, Accent và Grand i10 lần lượt được ưu đãi tối đa 117 triệu đồng, 89 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Theo Hyundai Thành Công, giá trị ưu đãi bao gồm các chương trình giảm giá từ hãng và đại lý. Riêng Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe còn được tặng thêm Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cùng gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Đối với Creta và Tucson, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá kèm quyền lợi từ thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 8/2026.

Hyundai tiếp tục mạnh tay kích cầu: Bộ đôi Tucson, Creta được tăng ưu đãi, Santa Fe vẫn giảm tới 220 triệu - Ảnh 2.

Santa Fe tiếp tục được Hyundai ưu đãi 220 triệu đồng.

Song song với chương trình kích cầu, Hyundai Thành Công cũng vừa giới thiệu hai mẫu xe hybrid mới là Hyundai Tucson Hybrid và Hyundai Palisade Hybrid tại chuỗi sự kiện đồng hành cùng ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trong đó, Hyundai Tucson Hybrid dự kiến có giá dưới 999 triệu đồng và sẽ bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ tháng 9/2026. Hyundai Palisade Hybrid dự kiến có giá từ 1,5-1,7 tỷ đồng và sẽ được giao xe từ tháng 10/2026.

Việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm hybrid cùng các chương trình ưu đãi mạnh cho xe động cơ đốt trong cho thấy Hyundai đang đẩy mạnh sức cạnh tranh tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn nhu cầu mua xe cuối năm bắt đầu tăng trở lại.

Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu trưng bày tại Hà Nội, 'khủng long' Palisade mới dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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