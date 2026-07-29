Hyundai Palisade Hybrid bản 'base' có mặt ở đại lý: Giá dự kiến 1,5 tỷ, rẻ hơn bản 'full' của Everest, có đủ ADAS

Không lâu sau khi Hyundai Palisade bản cao cấp (Calligraphy Hybrid) được trưng bày công khai ở Hà Nội, phiên bản tiêu chuẩn (Prestige Hybrid) của mẫu SUV này cũng được vận chuyển tới đại lý để phục vụ mục đích trưng bày, tham khảo ý kiến khách hàng trước khi ra mắt chính thức.

Theo thông tin từ phía hãng, Hyundai Palisade phiên bản Prestige Hybrid có giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, tức vẫn thấp hơn bản máy xăng của Ford Everest (1,629 tỷ).

Về diện mạo, Hyundai Palisade bản tiêu chuẩn dễ nhận thấy nhất nhờ cản trước/sau, ốp hông và vòm bánh xe được sơn đen bóng, sử dụng mâm 5 chấu 20 inch và chỉ có một cửa sổ trời. Trong khi bản Caligraphy dùng mâm 21 inch, cửa sổ trời cho cả hàng ghế hai và các chi tiết bao quanh xe sơn đồng màu phần thân.

Ngoài ra, các trang bị khác ở ngoại thất vẫn được giữ nguyên giữa hai bản Caligraphy và Prestige gồm đèn pha LED xếp tầng, cảm biến trước/sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện có sấy gương.

Nội thất Hyundai Palisade bản Prestige được lược bỏ một số tính năng, tiện nghi so với bản Calligraphy. Đầu tiên màng loa ở cột A không có sự hiện diện của logo Bose như bản cao cấp hơn. Dàn nút bấm trong xe cũng thiếu đi các tính năng hỗ trợ xuống dốc (cạnh viền khu vực điều hoà), hộp khử khuẩn bằng tia cực tím UV-C (bệ trung tâm) hay nút chỉnh ghế điện ở hàng 3. Hiện phía nhà phân phối Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vẫn chưa công bố chi tiết danh sách trang bị của Hyundai Palisade thế hệ mới.

Phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ mặc định 3 chỗ ngồi ở hàng hai, còn bản cao cấp có thêm cấu hình 2 chỗ ngồi như xe từng trưng bày ở Hà Nội.

Một số trang bị khác không thay đổi giữa hai phiên bản gồm cặp màn hình 12,3 inch trên táp-lô, sạc không dây cùng 3 cổng USB-C ở bệ trung tâm, điều hoà 3 vùng, tính năng sưởi ấm/làm mát ở hàng trước, cần số điện tử đặt sau vô lăng, rèm che nắng cho hàng hai,...

Về động cơ, Hyundai Palisade phiên bản Prestige vẫn sử dụng cấu hình hybrid như bản Caligraphy, đó là máy xăng 2.5L tăng áp đi kèm mô-tơ điện, tổng công suất đạt 330 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, Palisade Prestige nhiều khả năng sẽ chỉ trang bị hệ dẫn động cầu trước, không được dẫn động AWD như bản cao cấp.

Dàn nút bấm trên vô-lăng cũng cho thấy dù là bản "base" nhưng Hyundai Palisade Prestige vẫn được trang bị gói ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường.

Hyundai Palisade Hybrid được phía nhà phân phối tiết lộ kế hoạch dự kiến bàn giao xe ngay trong tháng 10 năm nay.