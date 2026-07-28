BYD ra mắt xe điện cỡ nhỏ: Một lần sạc đi 300km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

BYD đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Racco tại Nhật Bản, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Trung Quốc tham gia phân khúc K-Car - dòng xe siêu nhỏ vốn từ lâu do các nhà sản xuất nội địa như Nissan, Honda, Suzuki và Daihatsu thống trị.

Đáng chú ý, Racco trở thành mẫu K-Car thuần điện đầu tiên tại Nhật Bản đạt phạm vi hoạt động vượt 300 km theo tiêu chuẩn WLTC của nước này. Phiên bản cao cấp của xe có thể di chuyển tối đa 320 km sau mỗi lần sạc, theo thông tin từ IThome.

Racco được bán với giá khởi điểm 2,145 triệu yên (khoảng 13.100 USD, đã bao gồm thuế tiêu thụ). Mẫu xe cũng đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp xe điện quốc gia trị giá 150.000 yên (khoảng 917 USD). Trước thuế, phiên bản tiêu chuẩn có giá 1,95 triệu yên (khoảng 11.900 USD), thấp hơn Nissan Sakura nếu chưa tính các khoản ưu đãi.

Khác với những mẫu xe điện BYD đang phân phối tại Nhật Bản, Racco được phát triển riêng cho thị trường này nhằm đáp ứng đầy đủ các quy định của phân khúc K-Car. Xe có chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm – nằm trong giới hạn kích thước hợp pháp của dòng K-Car – cùng chiều cao 1.800 mm với thiết kế trần xe cao, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng Nhật Bản.

Xe sử dụng một động cơ điện đặt trên cầu trước, cho công suất tối đa 20 kW (27 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 110 Nm.

Việc phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới thay vì điều chỉnh các sản phẩm đang bán tại Trung Quốc cho thấy tham vọng của BYD trong việc thâm nhập sâu hơn vào thị trường ô tô Nhật Bản. Trước đó, truyền thông từng đưa tin BYD đã tuyển dụng một cựu lãnh đạo phụ trách dòng K-Car của Nissan để tham gia phát triển dự án này, trong bối cảnh các hãng xe nội địa như Suzuki bày tỏ lo ngại trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Racco được trang bị pin Blade LFP do BYD tự phát triển với hai lựa chọn dung lượng. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 22,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 210 km theo chuẩn WLTC. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp sử dụng pin 35,84 kWh, nâng phạm vi hoạt động lên 320 km.

Ngoài dung lượng pin lớn hơn nhiều đối thủ trong phân khúc, mẫu xe còn hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 100 kW, cao hơn đáng kể so với một số mẫu K-Car chạy điện hiện có như Honda N-ONE e hay Nissan Sakura.

Không gian sử dụng cũng được BYD chú trọng khi hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn, tạo dung tích khoang hành lý lên tới 1.372 lít. Dù chưa công bố phiên bản thương mại chuyên dụng, BYD cho biết nền tảng này có thể được phát triển thành các biến thể phục vụ mục đích vận tải trong tương lai.

Tùy từng phiên bản, Racco được trang bị nhiều tính năng vốn hiếm xuất hiện trên xe điện cỡ nhỏ tại Nhật Bản như cửa trượt điều khiển bằng cử chỉ chân, chìa khóa NFC, hệ thống sưởi pin, chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L), màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, ghế trước và vô lăng có sưởi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sáu túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp cùng giá để cốc có sưởi.

Mẫu xe sẽ có sáu màu sơn ngoại thất và hai tùy chọn nội thất, trong đó phối màu đen – be chỉ dành cho phiên bản cao cấp nhất mang tên 300 Premium.

Việc Racco có thể tạo ra sức ép đáng kể lên các hãng xe Nhật hay không vẫn cần thời gian kiểm chứng khi xe chính thức được giao tới khách hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu xe này được xem là cột mốc quan trọng đối với BYD khi lần đầu tham gia phân khúc K-Car – thị trường có tính cạnh tranh rất cao tại Nhật Bản. Hiện Honda N-Box vẫn là mẫu K-Car bán chạy nhất nước này với hơn 56.000 xe được tiêu thụ chỉ trong quý I/2026.