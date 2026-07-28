An Khang 'mang tiền về cho mẹ', ghi nhận lãi tháng thứ 4 liên tiếp sau tái cấu trúc

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận lợi nhuận trong bốn tháng liên tiếp từ tháng 3 đến tháng 6/2026. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến sau quá trình tái cấu trúc hoạt động, với định hướng tập trung nâng cao hiệu quả vận hành tại từng cửa hàng thay vì ưu tiên mở rộng quy mô.

An Khang ghi nhận tháng có lãi thứ 4 liên tiếp sau tái cơ cấu.

Theo số liệu được công bố, An Khang hiện có 420 cửa hàng, tăng khoảng 100 điểm bán so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu toàn chuỗi tăng 25% so với cùng kỳ, trong khi giá trị trung bình mỗi hóa đơn tăng 24%. Doanh thu bình quân đạt khoảng 520 triệu đồng/cửa hàng mỗi tháng.

Các chỉ số trên cho thấy hiệu quả kinh doanh của chuỗi đã có sự cải thiện sau giai đoạn tái cơ cấu, đồng thời phản ánh những thay đổi trong hoạt động quản trị, vận hành và kiểm soát chi phí.

Trên trang cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO hệ thống nhà thuốc An Khang, cho biết việc ghi nhận lợi nhuận liên tiếp là kết quả của quá trình theo đuổi mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước hiện thực hóa mục tiêu "mang tiền về cho mẹ". Theo chia sẻ của ông, doanh nghiệp đặt mục tiêu có lãi trong cả năm 2026, đồng thời hướng tới mở rộng hệ thống lên khoảng 500 nhà thuốc.

Đội ngũ nhân sự chuyên môn tại quầy được đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa định kỳ theo quý để đưa ra tư vấn phù hợp cho khách hàng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, An Khang cho biết tiếp tục theo đuổi định hướng tập trung vào chất lượng tư vấn và minh bạch trong bán hàng. Theo doanh nghiệp, khách hàng được tư vấn về cách sử dụng thuốc, mua sản phẩm theo giá niêm yết và nhận hóa đơn thể hiện chi tiết từng mặt hàng. Hệ thống cũng cho biết các sản phẩm đều có nguồn gốc, giấy phép lưu hành theo quy định.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống kho và trưng bày được quản lý theo các tiêu chuẩn nội bộ, đồng thời ứng dụng công nghệ để theo dõi lô hàng và hạn sử dụng nhằm hỗ trợ công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

Hệ thống lưu trữ và trưng bày được đảm bảo duy trì theo tiêu chuẩn, tích hợp công nghệ quản lý lô hạn sử dụng tự động.

Theo An Khang, đội ngũ dược sĩ tại các cửa hàng được đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ để phục vụ hoạt động tư vấn cho khách hàng.

Đối với MWG, việc An Khang cải thiện hiệu quả kinh doanh được xem là một trong những tín hiệu tích cực trong cơ cấu hoạt động của tập đoàn. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh MWG tiếp tục tái cơ cấu các mảng kinh doanh và chuẩn bị các kế hoạch phát triển trong thời gian tới, trong đó có kế hoạch IPO chuỗi Điện Máy Xanh theo định hướng đã được doanh nghiệp công bố trước đó.