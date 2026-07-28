Sun PhuQuoc Airways mở bán đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc, kết nối trực tiếp thị trường Malaysia

Với thời gian bay khoảng 1 giờ 35 phút, đường bay mới mang đến lựa chọn thuận tiện để du khách Malaysia nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực và trải nghiệm hệ sinh thái lưu trú, vui chơi, giải trí đa dạng của Sun Group tại Phú Quốc, cùng các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho hành khách bay cùng Sun PhuQuoc Airways. Lịch khai thác được thiết kế nhằm tối ưu thời gian lưu trú, giúp du khách có thêm thời gian khám phá điểm đến.

Theo kế hoạch, chuyến bay khởi hành từ Cảng HKQT Phú Quốc lúc 13:45 và hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur lúc 16:20 (giờ địa phương); chiều ngược lại khởi hành từ Kuala Lumpur lúc 17:20 (giờ địa phương) và đến Phú Quốc lúc 17:55.

Sun PhuQuoc Airways xây dựng mô hình "Nghỉ dưỡng trên không" (Resort in the Sky), từng bước hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế để hành trình bay trở thành điểm khởi đầu của kỳ nghỉ. Từ dịch vụ làm thủ tục tại các khách sạn trong hệ sinh thái Sun Group (hotel check-in), phòng chờ Sun Executive Lounge, khoang khách thế hệ mới với tông màu ấm, ghế ngồi rộng rãi và hương thơm đặc trưng La Festa (mùi hương được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton), đến hệ thống giải trí không dây (IFE), thực đơn theo hạng vé với sự kết hợp của ẩm thực Việt - Á - Âu cùng trà thượng hạng TWG, bia thủ công Sun KraftBeer và cà phê Delingo. Mỗi điểm chạm đều được chăm chút để mang đến một hành trình thư thái, trọn vẹn.

Sun Executive Lounge

Nhân dịp mở bán, Sun PhuQuoc Airways triển khai ưu đãi giảm 20% giá vé cơ bản cho tất cả hạng vé khi đặt qua website hoặc ứng dụng chính thức của hãng (trừ giai đoạn cao điểm). Giá vé đã bao gồm suất ăn theo hạng vé và 23kg hành lý ký gửi miễn cước. Chính sách giá dành cho trẻ em bằng 75% giá vé người lớn cũng tiếp tục được áp dụng.

Bên cạnh trải nghiệm trên chuyến bay, hành khách còn có thể tận hưởng thêm nhiều quyền lợi thông qua chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature. Hội viên được tích lũy điểm để đổi vé thưởng, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi cùng nhiều ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group. Chương trình còn được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu thông qua thẻ đồng thương hiệu do ngân hàng NCB phát hành cùng Visa, góp phần mang đến trải nghiệm xuyên suốt từ đặt vé, thanh toán đến nghỉ dưỡng và vui chơi.

Malaysia là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng với Phú Quốc

Malaysia hiện là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng đối với du lịch Phú Quốc. Đồng thời, Kuala Lumpur cũng là cửa ngõ hàng không quan trọng của Đông Nam Á với mạng lưới kết nối rộng khắp khu vực và thế giới. Đường bay mới được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của Phú Quốc tới không chỉ thị trường Malaysia, mà còn tạo thêm cơ hội thu hút dòng khách quốc tế trung chuyển qua Kuala Lumpur.

Nhận diện mới của tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Trong năm 2026, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng mạng bay tới Đông Bắc Á, Ấn Độ, Nga và Trung Á, đồng thời phát triển thêm các đường bay kết nối các thị trường quốc tế với những trung tâm kinh tế và du lịch lớn của Việt Nam. Để đáp ứng kế hoạch phát triển, hãng dự kiến nâng quy mô đội tàu lên 32 máy bay vào cuối năm. Đây là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng mạng bay, từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và gia tăng kết nối giữa Phú Quốc với các thị trường quốc tế.