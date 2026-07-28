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Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ

| | Thị trường

Những xe bị hư hỏng do bão của BYD sẽ được sửa chữa, nhưng không được bán cho khách hàng thông thường mà dự kiến chỉ phân phối cho nhân sự của hãng với giá giảm đáng kể.

Bão Noul - cơn bão mạnh nhất đổ bộ khu vực miền Nam Trung Quốc kể từ đầu năm 2026 - đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong những ngày cuối tuần qua.

Một trong những doanh nghiệp chịu tác động là BYD khi tổ hợp sản xuất của hãng tại Khu hợp tác đặc biệt Thâm Quyến - Sán Đầu bị hư hại do mưa bão.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm BYD đang đẩy mạnh mở rộng cơ sở sản xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các thị trường quốc tế. Chỉ một tuần trước khi bão đổ bộ, hãng xe Trung Quốc đã công bố kế hoạch mở rộng quy mô nhà máy và tuyển dụng hơn 9.000 lao động ở nhiều vị trí.

Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 1.

Các container bị sập do mưa bão ở nhà máy của BYD tại Thâm Quyến. Ảnh: 3YC

Theo Carnewschina , dù không ghi nhận trường hợp thương vong nhưng bão đã gây thiệt hại nặng nề đối với cơ sở vật chất và nhiều xe thành phẩm. Nhiều công nhân phải tạm trú tại chỗ, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giao các mẫu xe của BYD.

Một cộng đồng chủ xe BYD tại Trung Quốc cho biết bão Noul đã khiến hai dây chuyền lắp ráp chính của nhà máy phải tạm dừng hoạt động trong hai ngày. Mặc dù sản xuất hiện đã được khôi phục, sản lượng vẫn chưa trở lại mức trước khi xảy ra thiên tai.

Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 2.

Về hạ tầng, thiệt hại được đánh giá không quá nghiêm trọng. Một số khu nhà container dành cho công nhân, cửa kính và thiết bị ngoài trời chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Trong khi đó, khu vực lưu giữ xe thành phẩm ngoài trời chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Những hình ảnh do nhóm 3YC công bố cho thấy hàng loạt xe xuất hiện các vết trầy xước và móp méo trên thân vỏ. Nhiều chiếc còn bị nứt kính chắn gió, vỡ cửa kính hoặc biến dạng các tấm thân xe do tác động của bão.

Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 3.
Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 4.
Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 5.

Loạt xe chờ giao khách bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão.

Đáng chú ý, số lượng xe bị hư hỏng bao gồm nhiều chiếc Da Tang và FCB Ti7 - hai mẫu SUV đang có lượng đơn đặt hàng lớn tại thị trường Trung Quốc.

Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 6.
Nhà máy ô tô dính bão, xe hỏng được sửa rồi bán giá rẻ - Ảnh 7.

Cũng theo Carnewschina, BYD sẽ tiến hành sửa chữa toàn bộ những xe bị hư hỏng. Các xe này dự kiến không được bán cho khách hàng phổ thông.

Thay vào đó, lô xe sau khi được sửa sẽ được phân phối cho nhân viên của hãng với mức giá ưu đãi lớn, tương tự cách xử lý mà nhiều nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc từng áp dụng đối với xe bị hư hỏng trong quá trình lưu kho hoặc vận chuyển.

Xe đang chạy bị rơi động cơ, BYD nói do 'va chạm khi lội nước, không phải vấn đề chất lượng'

Theo Lê Tuấn

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