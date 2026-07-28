Khoan sâu vào lòng đất, phát hiện mỏ dầu chứa hơn 12 triệu thùng và 184 tỷ feet khối khí tự nhiên

Các nhà khoa học Mỹ vừa xác định một lượng dầu và khí tự nhiên chưa được khai thác nằm trong tầng đá vôi Buda ở bang Texas. Mặc dù quy mô không lớn so với nhiều mỏ dầu khí khác của nước này, phát hiện mới được đánh giá sẽ góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng và cho thấy các tầng đá đã khai thác từ lâu vẫn còn tiềm năng.

Theo đánh giá mới được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) công bố ngày 23/7, tầng đá vôi Buda được ước tính còn chứa khoảng 12 triệu thùng dầu và 184 tỷ feet khối khí tự nhiên có thể khai thác bằng công nghệ hiện nay.

Đá vôi Buda phân bố tại nhiều khu vực phía nam và phía đông bang Texas, trong đó vùng được đánh giá tập trung chủ yếu ở phía tây và tây nam thành phố Houston, kéo dài về phía bắc và đông bắc tới lưu vực Đông Texas.

Đây không phải là một khu vực khai thác mới. Theo USGS, hoạt động khai thác dầu khí tại tầng đá này đã bắt đầu từ khoảng năm 1930. Sau gần một thế kỷ, mỏ đã sản xuất khoảng 204 triệu thùng dầu và 287 tỷ feet khối khí tự nhiên.

USGS cho biết lượng dầu mới được xác định tương đương khoảng 10 ngày tiêu thụ dầu của Mỹ theo mức tiêu thụ năm 2025, trong khi lượng khí tự nhiên đủ đáp ứng khoảng 3 ngày nhu cầu của cả nước.

Các nhà nghiên cứu nhận định dầu và khí trong tầng đá vôi Buda nhiều khả năng có nguồn gốc từ hệ tầng Eagle Ford nằm phía trên. Đây là một trong những tầng đá có năng suất khai thác dầu khí cao nhất tại Mỹ và đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc bùng nổ khai thác dầu đá phiến của nước này trong nhiều năm qua.

Ông Ned Mamula, Giám đốc USGS, cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào các nguồn năng lượng truyền thống, do đó việc đánh giá tiềm năng tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp dầu khí.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý lượng dầu khí còn lại trong tầng đá vôi Buda hiện không còn nhiều, phản ánh việc khu vực này đã được khai thác gần như toàn bộ sau nhiều thập kỷ.

"Đánh giá này cho thấy tầng đá Buda chỉ còn lại lượng dầu khí chưa được phát hiện tương đối nhỏ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới", ông Mamula cho biết.

So với những phát hiện trước đây tại Texas, quy mô tài nguyên ở Buda vẫn khá khiêm tốn.

Hồi tháng 1 năm nay, USGS từng công bố đánh giá cho thấy các tầng đá phiến Woodford và Barnett tại lưu vực Permian chứa khoảng 28.300 tỷ feet khối khí tự nhiên cùng 1,6 tỷ thùng dầu có thể khai thác.

Theo cơ quan này, lượng khí đốt tại hai tầng đá trên đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Mỹ trong khoảng 10 tháng, còn trữ lượng dầu tương đương khoảng 10 tuần sử dụng theo mức tiêu thụ hiện nay.

Dù không tạo ra bước ngoặt về quy mô, phát hiện mới tại tầng đá vôi Buda cho thấy các khu vực khai thác truyền thống của Mỹ vẫn còn dư địa bổ sung nguồn cung năng lượng thông qua các hoạt động đánh giá địa chất và ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại.