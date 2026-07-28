Cuộc đua của Phê La, Highlands và Starbucks: Ai đang sở hữu địa điểm mệnh danh "đắt nhất Việt Nam"?

Không còn dừng lại ở các góc phố đông đúc hay trung tâm thương mại, nhiều chuỗi cà phê lớn tại Việt Nam đang dịch chuyển đến những địa điểm mang tính biểu tượng như đỉnh Fansipan, Di sản Tràng An hay Bưu điện Hà Nội. Những cửa hàng này không chỉ bán đồ uống mà còn trở thành một phần của trải nghiệm du lịch, góp phần tạo nên những "tọa độ check-in" mới.

Trên đỉnh Fansipan: Phê La và Starbucks cùng "đặt chân" lên nóc nhà Đông Dương

Ở độ cao hơn 3.000 m, đỉnh Fansipan không chỉ là điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm mà còn trở thành "mặt bằng vàng" của các thương hiệu F&B. Tháng 3/2026, Starbucks khai trương cửa hàng tại khu vực Sân Mây, thuộc Sun World Fansipan Legend, đồng thời trở thành cửa hàng Starbucks có độ cao lớn nhất châu Á.

Trong khi đó, Phê La cũng chuẩn bị gia nhập "đường đua" khi dự kiến khai trương cửa hàng tại Fansipan vào ngày 31/7. Với thế mạnh là các dòng trà Ô long đặc trưng và phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thương hiệu nội địa này hứa hẹn mang đến thêm một lựa chọn cho du khách sau hành trình chinh phục "nóc nhà Đông Dương".

Việc liên tiếp có thêm các thương hiệu đồ uống hiện diện cho thấy sức hút của Fansipan - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, nơi lượng khách ổn định quanh năm tạo nên lợi thế lớn cho các mô hình kinh doanh dịch vụ.

Tràng An: Starbucks và Highlands cạnh tranh giữa vùng di sản

Tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), cả Starbucks và Highlands Coffee đều lựa chọn mở cửa hàng trong khu vực đón khách, nơi được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, dòng sông xanh uốn lượn và bến thuyền đưa du khách khám phá di sản. Với vị trí ngay cửa ngõ của quần thể danh thắng, các cửa hàng sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, gần không gian thiên nhiên và là điểm dừng chân thuận tiện trước hoặc sau hành trình ngồi thuyền xuyên qua các hang động.

Thay vì chỉ bán đồ uống, những quán cà phê này trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách. Sau khi tham quan, nhiều người chọn nghỉ chân, ngắm cảnh hoặc check-in trước khung nền núi non đặc trưng của Tràng An. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đi qua khu vực này, tạo nên nguồn khách tự nhiên mà hiếm vị trí nào trong đô thị có được.

Việc Starbucks và Highlands cùng hiện diện tại vùng lõi của một Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới cũng phản ánh xu hướng đưa thương hiệu đến gần các điểm đến nổi tiếng, nơi trải nghiệm du lịch không chỉ gắn với tham quan mà còn kết hợp nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bưu điện Hà Nội: "Điểm nóng" mới của các chuỗi cà phê

Nếu Fansipan và Tràng An là những điểm đến du lịch nổi tiếng, Bưu điện Hà Nội lại là một trong những "mảnh đất vàng" của Thủ đô. Tọa lạc ngay bên hồ Hoàn Kiếm, giao giữa các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền và Lê Thạch, công trình hơn 130 năm tuổi này nằm trong khu vực có mật độ khách du lịch và người dân qua lại đông bậc nhất Hà Nội. Chỉ vài phút đi bộ từ đây là có thể tới những địa điểm như hồ Gươm, Nhà hát Lớn, phố cổ cùng hàng loạt điểm tham quan mang tính biểu tượng của thành phố.

Những lợi thế về vị trí, giá trị di sản của công trình đã biến Bưu điện Hà Nội trở thành điểm đến được nhiều thương hiệu cà phê lựa chọn. Hiện nơi đây quy tụ Starbucks, Highlands Coffee và Every Half Coffee Roasters, tạo nên một "cuộc cạnh tranh" thú vị giữa chuỗi quốc tế, thương hiệu nội địa và mô hình specialty coffee trong cùng một không gian di sản. Mỗi thương hiệu theo đuổi một phong cách riêng, nhưng đều tận dụng lợi thế của công trình lịch sử nằm giữa trung tâm Thủ đô để thu hút khách.

Việc nhiều quán cà phê cùng hiện diện trong một công trình hơn 130 năm tuổi cũng khiến Bưu điện Hà Nội dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của cả người dân lẫn du khách quốc tế. Sau khi tham quan hồ Hoàn Kiếm, dạo phố cổ hay ghé Nhà hát Lớn, nhiều người lựa chọn ngồi lại thưởng thức đồ uống, ngắm nhịp sống trung tâm Hà Nội hoặc check-in với một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố. Không chỉ là nơi bán cà phê, các cửa hàng tại đây đang trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá Thủ đô của du khách.

Sự xuất hiện của nhiều chuỗi cà phê tại các địa danh nổi tiếng cho thấy chiến lược của ngành F&B đang thay đổi. Nếu trước đây, các thương hiệu ưu tiên những ngã tư đông đúc hay trung tâm thương mại, thì nay họ tìm đến những địa điểm có giá trị về cảnh quan, lịch sử và văn hóa.

Lợi thế của những vị trí này không chỉ nằm ở lượng khách lớn mà còn ở khả năng tạo trải nghiệm. Một ly cà phê trên đỉnh Fansipan, giữa vùng di sản Tràng An hay trong tòa Bưu điện Hà Nội hơn một thế kỷ tuổi dễ trở thành một phần của hành trình khám phá, đồng thời xuất hiện trong hàng nghìn bức ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng được coi trọng, cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi cà phê không còn chỉ nằm ở menu hay giá bán. Địa điểm mở quán đang trở thành một yếu tố giúp thương hiệu tạo khác biệt, gia tăng nhận diện và kết nối với du khách theo cách tự nhiên hơn.

(Ảnh: Các đơn vị cung cấp)