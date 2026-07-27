Subaru Forester hybrid nhận cọc tại Việt Nam: Dự kiến ra mắt tháng 10/2026, giá khoảng 1,5 tỷ đồng

Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam vào tháng 10

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, Subaru Forester hybrid sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 10/2026. Mức giá dự kiến vào khoảng 1,5 tỷ đồng, tuy nhiên đây mới là thông tin từ phía đại lý và chưa được Subaru Việt Nam xác nhận.

Subaru Forester hybrid dự kiến ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2026. Ảnh: Subaru

Một số đại lý cũng cho biết khách hàng đặt cọc sớm có thể được ưu tiên nhận xe vào khoảng cuối năm 2026 nếu nguồn cung được phân bổ đúng kế hoạch. Thời gian giao xe thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào lịch nhập khẩu cũng như số lượng xe được hãng phân phối cho từng đại lý.

Nếu được bán đúng như kế hoạch, Subaru Forester hybrid sẽ trở thành mẫu SUV hybrid tiếp theo của Subaru tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục xe điện hóa của hãng trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C đang ngày càng xuất hiện nhiều lựa chọn sử dụng công nghệ hybrid.

Subaru Forester hybrid có gì đáng chú ý?

Tại các thị trường quốc tế, Subaru Forester hybrid sử dụng động cơ boxer 2.5L 4 xi-lanh kết hợp với mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Hệ truyền động này tạo ra công suất kết hợp 194 mã lực, đi kèm hộp số eCVT (Lineartronic CVT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.

Subaru Forester hybrid sở hữu hệ dẫn động Symmetrical AWD. Ảnh: Subaru

Theo thông số do Subaru công bố, Subaru Forester hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,7 lít/100 km trong điều kiện đô thị, trong khi trên đường cao tốc đạt khoảng 6,9 lít/100 km. So với phiên bản động cơ xăng truyền thống, hệ truyền động hybrid giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn duy trì ưu thế vận hành đặc trưng của dòng Forester.

Nội thất Subaru Forester hybrid với màn hình trung tâm 11,6 inch. Ảnh: Subaru

Ngoài động cơ mới, xe còn được trang bị màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, gói công nghệ an toàn EyeSight cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại.

Subaru Forester tại Việt Nam hiện nay

Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester hiện được phân phối với các phiên bản sử dụng động cơ boxer 2.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Mẫu SUV cỡ C hiện được nhập khẩu từ Nhật Bản và cạnh tranh với nhiều đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory.

Subaru Forester cạnh tranh Honda CR-V tại Việt Nam. Ảnh: AP Team

Giá bán niêm yết của Subaru Forester hiện dao động từ khoảng 1,299-1,399 tỷ đồng cho 2 phiên bản. Trong thời gian qua, các xe VIN 2024 vẫn đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Subaru Forester bản nhập Thái Lan đang được giảm giá sâu. Ảnh: Đại lý

Việc bổ sung Subaru Forester hybrid sẽ giúp danh mục sản phẩm của Subaru tại Việt Nam đa dạng hơn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến xe hybrid. Dù vậy, các thông tin về giá bán chính thức, cấu hình cũng như trang bị của Subaru Forester hybrid tại Việt Nam vẫn cần chờ hãng công bố trong thời gian tới.