Theo kết quả công bố, tài nguyên đã xác định tại mỏ Deloro đạt 118,7 triệu tấn với hàm lượng niken trung bình 0,25%, tương đương khoảng 300.300 tấn niken chứa trong quặng. So với ước tính ban đầu công bố năm 2024, lượng kim loại chứa trong nhóm tài nguyên này đã tăng 46%.

Bên cạnh đó, tài nguyên ước tính tại Deloro đạt 498,2 triệu tấn với cùng hàm lượng niken 0,25%, tương đương khoảng 1,2 triệu tấn niken, tăng 39% về lượng kim loại chứa. Mỏ Deloro nằm cách thành phố Timmins khoảng 8 km về phía nam và cách Toronto khoảng 550 km về phía bắc.

Không chỉ mở rộng quy mô Deloro, Canada Nickel cũng lần đầu công bố tài nguyên khoáng sản tại dự án Nesbitt, nằm cách dự án chủ lực Crawford chỉ khoảng 3 km.

Kết quả cho thấy Nesbitt sở hữu 24,5 triệu tấn tài nguyên đã xác định với hàm lượng niken trung bình 0,23%, tương đương khoảng 57.500 tấn niken chứa trong quặng. Phần tài nguyên ước tính đạt 152,1 triệu tấn với cùng hàm lượng, tương đương khoảng 351.000 tấn niken.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ nguồn tài nguyên tại Nesbitt được phân bố trong hai khu vực khai thác lộ thiên mang tên West và East. Kết quả đánh giá của cả Deloro và Nesbitt được xây dựng trên cơ sở gần 18.500 m, thực hiện khoan thăm dò 49 lỗ xuống lòng đất.

Ông Mark Selby, Giám đốc điều hành Canada Nickel, cho biết việc hoàn thành đánh giá tài nguyên tại Nesbitt đã tiếp tục khẳng định tiềm năng của khu vực khai thác niken Timmins.

“Với việc hoàn thành giai đoạn thăm dò nguồn tài nguyên thứ chín tại Nesbitt, chúng tôi đã chứng minh rõ ràng tiềm năng đẳng cấp thế giới của khu vực khai thác niken Timmins", ông Mark Selby cho biết trong một thông cáo báo chí. “Việc mở rộng tại Deloro cho thấy tiềm năng tiếp tục mở rộng nguồn tài nguyên hiện có của chúng tôi vượt xa mức hiện tại", ông Mark nói thêm.

Với kết quả mới nhất, chín mỏ do Canada Nickel sở hữu tại Timmins hiện chứa tổng cộng khoảng 4,36 tỷ tấn tài nguyên đã xác định và ước tính, với hàm lượng niken trung bình khoảng 0,24%. Theo công ty, điều này tiếp tục củng cố định hướng phát triển Crawford thành hạt nhân của một trung tâm khai thác niken quy mô lớn tại Canada.

Song song với kết quả thăm dò, dự án Crawford cũng đang tiến thêm một bước trong quá trình phát triển. Mỏ này vừa bước vào giai đoạn cuối của quy trình đánh giá tác động môi trường cấp liên bang.

Theo nghiên cứu khả thi công bố năm 2023, Crawford có tuổi thọ khai thác dự kiến khoảng 41 năm. Dự án được ước tính có thể sản xuất khoảng 3,5 tỷ pound niken, 53 triệu pound coban, 490.000 ounce paladi và bạch kim, cùng 58 triệu tấn sắt và 6,2 triệu pound crom.

Canada Nickel khẳng định, Crawford hiện là dự án duy nhất tại Canada được cả chính quyền tỉnh Ontario và Chính phủ Liên bang ưu tiên xử lý theo cơ chế rút gọn dành cho các dự án trọng điểm.

Đây cũng là dự án thứ hai được đưa vào chương trình "Một dự án, một quy trình" (1P1P), nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp phép đối với các dự án khoáng sản chiến lược.