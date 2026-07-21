Báo cáo công bố hôm thứ 2 của Awalé Resources về kết quả khoan mới tại dự án vàng - đồng Odienné ở Bờ Biển Ngà (cách thủ đô Abidjan 600km) cho thấy, lỗ khoan BBDD-31 ghi nhận đoạn quặng dài 36m với hàm lượng trung bình 1,51 gram vàng/tấn, 0,47% đồng, 2,14 gram bạc và 391 ppm molypden ở độ sâu khoảng 385m. Trong đoạn này có 7m đạt hàm lượng 7,04 gram vàng/tấn, 0,16% đồng, 0,88 gram bạc và 94 ppm molypden.

Đánh giá kết quả khoan là tích cực, nhà phân tích Justin Chan của SCP Resource Finance cho rằng, thân quặng kéo dài xuống sâu sẽ giúp BBM có thêm tiềm năng khai thác ngầm sau giai đoạn khai thác lộ thiên.

Theo dự báo của ông Chan, mỏ lộ thiên tại BBM có thể hoạt động khoảng 10,5 năm, khai thác quặng có hàm lượng trung bình 1,1 gram vàng và 0,3% đồng. Trong khi đó, khu vực Charger được kỳ vọng cũng có vòng đời 10,5 năm, với sản lượng khoảng 200.000 tấn mỗi năm và hàm lượng vàng trung bình 5 gram/tấn.

Ông Chan nhận định, nếu phát triển được mỏ ngầm tại BBM, tuổi thọ của toàn bộ dự án sẽ được kéo dài, đồng thời mở ra cơ hội gia tăng trữ lượng vàng, làm rõ hơn quy mô các cấu trúc ngầm tại BBM và Charger 2, qua đó nâng sản lượng lên trên 150.000 ounce vàng mỗi năm.

Thân quặng vàng dài tới 400m vừa được phát hiện.

Theo SCP Resource Finance, kết quả khoan mới có thể giúp mở rộng quy mô tài nguyên của Odienné, đưa dự án tiến gần hơn nhóm các mỏ vàng - đồng lớn tại Bờ Biển Ngà.

Awalé cũng vừa nhận khoản đầu tư 14,2 triệu đô la Canada (tương đương khoảng 10,1 triệu USD) từ Predictive Discovery - doanh nghiệp khai khoáng đang hoạt động tại Tây Phi.

Ông Chan cho rằng, sự tham gia của Predictive Discovery và Fortuna Mining cho thấy các nhà sản xuất lớn đều nhìn thấy tiềm năng đưa Odienné trở thành một mỏ khai thác quy mô lớn, bất chấp việc Newmont hiện vẫn là đối tác liên doanh của dự án.

Sau thông tin trên, cổ phiếu Awalé tăng khoảng 8%, lên 0,80 đô la Canada/cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại Toronto, nâng giá trị vốn hóa công ty lên khoảng 93,8 triệu đô la Canada. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu này dao động trong khoảng 0,48-1,18 đô la Canada/cổ phiếu.

Giám đốc điều hành Awalé Resources, ông Andrew Chubb, cho biết các mũi khoan đầu tiên bên dưới khu vực khai thác lộ thiên đã cho kết quả đúng như kỳ vọng và ghi nhận hàm lượng vàng cao nhất từng được phát hiện tại BBM.

Theo ông, kết quả này cho thấy lõi quặng chất lượng cao vẫn tiếp tục kéo dài xuống sâu, củng cố niềm tin rằng hệ thống khoáng hóa tại đây còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Ngoài lỗ khoan BBDD-31, lỗ khoan BBDD-30 cũng ghi nhận 46m quặng với hàm lượng trung bình 1,93 gram vàng/tấn, 0,39% đồng, 1,78 gram bạc và 444 ppm molypden từ độ sâu 364m, trong đó có 17m đạt 2,93 gram vàng/tấn, 0,45% đồng, 2,01 gram bạc và 791 ppm molypden.

Lỗ khoan này cũng cắt qua đoạn quặng dài 38m với hàm lượng 2,24 gram vàng/tấn, 0,46% đồng, 2,09 gram bạc và 529 ppm molypden.

Hai lỗ khoan trên là những kết quả đầu tiên trong chương trình 12 lỗ khoan nhằm đánh giá phần thân quặng nằm dưới lõi của mỏ BBM, với độ sâu khảo sát lên tới 600m. Hiện dự án đang triển khai 7 giàn khoan.

Theo ước tính hiện nay, dự án Odienné sở hữu khoảng 32,4 triệu tấn quặng có hàm lượng trung bình 1,33 gram vàng/tấn và 0,33% đồng, tương đương 1,4 triệu ounce vàng và 93.000 tấn đồng tại ba khu vực BBM, Charger và Empire. Trong đó, BBM là khu vực đóng góp phần lớn trữ lượng.

Theo thỏa thuận liên doanh, Awalé chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động thăm dò tại Odienné, trong khi Newmont là đơn vị cung cấp nguồn vốn cho chương trình thăm dò và phát triển dự án.