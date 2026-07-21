Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân mua ô tô, xe máy chú ý quy định miễn phí từ 15/8

| | Thị trường

Người mua xe mô tô, xe gắn máy có thể được miễn phí hoàn toàn nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Từ ngày 15/8/2026, người dân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu phương tiện giao thông sẽ có cơ hội nhận những ưu đãi tài chính lớn chưa từng có. Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô sẽ được giảm một nửa (50%), trong khi người mua xe mô tô, xe gắn máy có thể được miễn phí hoàn toàn (100%) nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về số hóa.

Đòn bẩy chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân chủ động sử dụng các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mô hình giao dịch điện tử nhanh gọn, minh bạch, an toàn, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức đi lại.

Khung điều kiện chung để thụ hưởng chính sách ưu đãi

Để nhận mức hỗ trợ tài chính khi đăng ký quyền sở hữu ô tô hoặc xe máy, công dân bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời 3 nhóm điều kiện cơ bản bao gồm:

Cần lưu ý, quyền lợi ưu đãi này chỉ được áp dụng duy nhất 01 lần trong một năm cho mỗi công dân. Đồng thời, hạn mức tiền hỗ trợ tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tính tại thời điểm kê khai thuế.

Chi tiết các danh mục thông tin bắt buộc tích hợp trên VNeID

Riêng đối với người dùng đăng ký xe mô tô, xe gắn máy muốn được hưởng trọn vẹn mức miễn 100% lệ phí trước bạ, Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP (Điều 3, khoản 1 Điều 5 và Phụ lục III) quy định tài khoản VNeID của chủ xe phải cập nhật đầy đủ các trường dữ liệu sau:

Lưu ý quan trọng về phạm vi áp dụng và thời gian hiệu lực

Một điểm then chốt người dân cần lưu ý là chính sách ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ xe máy không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp mua xe mới đăng ký lần đầu. Theo quy định, ưu đãi này chỉ dành cho các thủ tục khai nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản thực hiện giao dịch từ lần thứ hai trở đi (sang tên, chuyển nhượng).

Về lộ trình triển khai, căn cứ Điều 10 Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, toàn bộ chính sách ưu đãi nêu trên có hiệu lực chính thức từ ngày 15/8/2026 và kéo dài đến hết ngày 28/02/2027 (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản điều chỉnh mới).

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi tìm 5 hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu 2026: Ngôi vương suốt 21 tháng không đổi chủ

Đi tìm 5 hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu 2026: Ngôi vương suốt 21 tháng không đổi chủ Nổi bật

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay Nổi bật

Trung Quốc thích mê một mặt hàng của Việt Nam: Vượt Nhật Bản, chi hơn 1,3 tỷ USD/6 tháng để nhập khẩu

Trung Quốc thích mê một mặt hàng của Việt Nam: Vượt Nhật Bản, chi hơn 1,3 tỷ USD/6 tháng để nhập khẩu

13:30 , 21/07/2026
Khoan sâu gần 400m dưới lòng đất, phát hiện thân quặng vàng - đồng chất lượng cao, mở ra kỳ vọng khai thác quy mô lớn

Khoan sâu gần 400m dưới lòng đất, phát hiện thân quặng vàng - đồng chất lượng cao, mở ra kỳ vọng khai thác quy mô lớn

13:10 , 21/07/2026
Phát hiện mỏ khoáng sản ở độ sâu gần 6.000m dưới đại dương: Mất hàng triệu năm để hình thành, chứa niken, đồng và coban nhưng thế giới vẫn chưa dám khai thác

Phát hiện mỏ khoáng sản ở độ sâu gần 6.000m dưới đại dương: Mất hàng triệu năm để hình thành, chứa niken, đồng và coban nhưng thế giới vẫn chưa dám khai thác

11:06 , 21/07/2026
Bơ, sầu riêng rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mua sắm

Bơ, sầu riêng rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mua sắm

10:31 , 21/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên