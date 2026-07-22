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Mỹ siết trừng phạt, Iran lập tức đón tin buồn từ ông trùm châu Á

| | Thị trường

Khách hàng lớn nhất của dầu thô Iran đã giảm nhập khẩu gần 1 nửa.

Mỹ siết trừng phạt, Iran lập tức đón tin buồn từ ông trùm châu Á - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, chiến dịch siết chặt các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Iran được cho là đang bắt đầu phát huy hiệu quả tại thị trường quan trọng nhất của Tehran là Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/7 cho biết lượng dầu thô Iran mà Trung Quốc mua đã giảm đáng kể sau khi Washington mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu độc lập quy mô nhỏ của Trung Quốc – nhóm khách hàng lâu nay tiêu thụ phần lớn dầu thô giá rẻ của Iran.

Phát biểu trên Fox Business, ông Bessent cho biết lượng dầu Iran mà Trung Quốc nhập khẩu đã giảm khoảng 40% trong vài tháng gần đây, qua đó làm gia tăng áp lực tài chính đối với Tehran.

"Chúng tôi đã chứng kiến lượng dầu mà họ mua từ Iran giảm đáng kể", ông Bessent nói.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt không phải là yếu tố duy nhất khiến nhập khẩu dầu Iran suy giảm.

Theo các dữ liệu thị trường, kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ hầu hết các nguồn cung. Trong bối cảnh giá dầu từng vượt 100 USD/thùng vào đầu năm và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đối mặt với nhiều gián đoạn, Bắc Kinh đã ưu tiên sử dụng lượng dầu dự trữ tích lũy trước đó thay vì mua thêm các lô hàng có giá cao trên thị trường quốc tế.

Dữ liệu hải quan chính thức cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Việc Trung Quốc giảm nhập khẩu đã làm suy yếu một trong những nguồn cầu lớn nhất của thị trường dầu toàn cầu, trong bối cảnh hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Trung Đông bị gián đoạn khỏi các tuyến thương mại thông thường. Theo giới phân tích, điều này cũng góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất từ xu hướng này, bởi Trung Quốc hiện vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với lượng dầu thô của Iran trong bối cảnh nước này chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng giảm nhập khẩu của Trung Quốc có thể chỉ mang tính tạm thời.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính Trung Quốc đã rút khoảng 41 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chỉ trong tháng 6. Khi lượng tồn kho giảm xuống, các nhà máy lọc dầu được cho là sẽ phải quay trở lại thị trường để bổ sung nguồn cung.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đang dần nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu. Xuất khẩu dầu nhiên liệu của nước này trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm khi nhu cầu vận tải phục hồi. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm như xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước do các biện pháp kiểm soát của chính phủ vẫn được duy trì.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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