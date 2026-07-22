Toyota Land Cruiser bản mới lần đầu lộ diện thực tế: Lớn hơn LC300 cùng thiết kế khác biệt, khung liền khối, động cơ điện hóa

Mẫu Toyota Land Cruiser mới lộ diện bản thử nghiệm

Đây có thể là hình ảnh đầu tiên về chiếc Toyota Land Cruiser gây tranh cãi nhất lịch sử 75 năm của dòng xe này.

Một chiếc SUV bí ẩn đỗ cạnh Toyota Land Cruiser LC300. Ảnh: Toyota

Toyota từ lâu đã vướng tin đồn phát triển Land Cruiser khung gầm liền khối (monocoque) giống RAV4 hay Kluger, thay vì khung gầm rời chịu lực chuyên đi địa hình. Ba năm sau khi bản concept chạy điện xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Tokyo, phiên bản thương mại thực tế đã bắt đầu lộ diện.

Hình ảnh do Giám đốc Marketing Toyota Châu Âu đăng tải trên Facebook hé lộ một chiếc SUV bí ẩn mang lớp ngụy trang. Xe đỗ cạnh chiếc Land Cruiser 300 Series GR Sport.

Đây có thể là Land Cruiser bản mới, khác hẳn LC300 và LC250. Ảnh: Toyota

Mẫu xe thử nghiệm mang phần thân của dòng SUV gia đình Grand Highlander bán tại Mỹ. Xe dùng bộ mâm của dòng xe sang Century tại Nhật Bản. Lưới tản nhiệt phía trước bị che kín. Chi tiết này cho thấy xe không cần làm mát nhiều như động cơ xăng hay dầu.

Bức ảnh đi kèm dòng chú thích "Huyền thoại tiếp tục tiến hóa". Dòng trạng thái cũng nhắc đến nhà máy Tahara, nơi sản xuất Land Cruiser từ những năm 1990. Dù Toyota chưa xác nhận chính thức, hình ảnh này đã củng cố tin đồn về một chiếc Land Cruiser khung gầm liền khối.

Những điểm mới được kỳ vọng trên Toyota Land Cruiser mới

Toyota từng ra mắt mẫu concept Land Cruiser Se vào năm 2023. Đây là bước đệm cho mẫu SUV điện dùng kết cấu monocoque đầu tiên của hãng.

Đây có thể là Land Cruiser đầu tiên dùng khung liền khối. Ảnh: Toyota

Khung gầm liền khối giúp xe vận hành êm ái hơn trên đường phố. Trong khi đó, khung gầm rời dạng thang lại tối ưu cho việc vượt địa hình và kéo tải. Khung gầm rời vốn là nét đặc trưng làm nên tên tuổi Land Cruiser.

Tuy nhiên, khung gầm liền khối vẫn có thể làm xe địa hình tốt. Ví dụ điển hình là mẫu Land Rover Defender thế hệ mới.

Tạp chí Best Car của Nhật Bản từng cho biết Toyota đang làm một mẫu xe mới mang tên Land Cruiser Sport. Xe dự kiến ra mắt vào năm 2028 với cấu hình 2 hoặc 3 hàng ghế cùng động cơ điện hóa.

Mẫu concept Land Cruiser Se dài 5.150 mm, rộng 1.990 mm và cao 1.705 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.050 mm. Kích thước này dài hơn bản 300 Series hiện tại nhưng hạ thấp chiều cao đáng kể.

Bản concept của Land Cruiser mới cho thấy phong cách hiện đại hơn hẳn. Ảnh: Toyota

Land Cruiser đã đạt mốc hơn 10 triệu xe bán ra trên toàn cầu. Việc bổ sung phiên bản chạy điện là bước đi bắt buộc của Toyota trong thời gian tới.