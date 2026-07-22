Toyota Land Cruiser bản mới lần đầu lộ diện thực tế: Lớn hơn LC300 cùng thiết kế khác biệt, khung liền khối, động cơ điện hóa
Mẫu xe điện Toyota Land Cruiser lộ diện bản thử nghiệm với kết cấu khung gầm liền khối hoàn toàn mới. Đây được xem là bước chuyển mình gây tranh cãi nhất trong lịch sử 75 năm của dòng SUV địa hình huyền thoại này.
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Mẫu Toyota Land Cruiser mới lộ diện bản thử nghiệm
Đây có thể là hình ảnh đầu tiên về chiếc Toyota Land Cruiser gây tranh cãi nhất lịch sử 75 năm của dòng xe này.
Toyota từ lâu đã vướng tin đồn phát triển Land Cruiser khung gầm liền khối (monocoque) giống RAV4 hay Kluger, thay vì khung gầm rời chịu lực chuyên đi địa hình. Ba năm sau khi bản concept chạy điện xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Tokyo, phiên bản thương mại thực tế đã bắt đầu lộ diện.
Hình ảnh do Giám đốc Marketing Toyota Châu Âu đăng tải trên Facebook hé lộ một chiếc SUV bí ẩn mang lớp ngụy trang. Xe đỗ cạnh chiếc Land Cruiser 300 Series GR Sport.
Mẫu xe thử nghiệm mang phần thân của dòng SUV gia đình Grand Highlander bán tại Mỹ. Xe dùng bộ mâm của dòng xe sang Century tại Nhật Bản. Lưới tản nhiệt phía trước bị che kín. Chi tiết này cho thấy xe không cần làm mát nhiều như động cơ xăng hay dầu.
Bức ảnh đi kèm dòng chú thích "Huyền thoại tiếp tục tiến hóa". Dòng trạng thái cũng nhắc đến nhà máy Tahara, nơi sản xuất Land Cruiser từ những năm 1990. Dù Toyota chưa xác nhận chính thức, hình ảnh này đã củng cố tin đồn về một chiếc Land Cruiser khung gầm liền khối.
Những điểm mới được kỳ vọng trên Toyota Land Cruiser mới
Toyota từng ra mắt mẫu concept Land Cruiser Se vào năm 2023. Đây là bước đệm cho mẫu SUV điện dùng kết cấu monocoque đầu tiên của hãng.
Khung gầm liền khối giúp xe vận hành êm ái hơn trên đường phố. Trong khi đó, khung gầm rời dạng thang lại tối ưu cho việc vượt địa hình và kéo tải. Khung gầm rời vốn là nét đặc trưng làm nên tên tuổi Land Cruiser.
Tuy nhiên, khung gầm liền khối vẫn có thể làm xe địa hình tốt. Ví dụ điển hình là mẫu Land Rover Defender thế hệ mới.
Tạp chí Best Car của Nhật Bản từng cho biết Toyota đang làm một mẫu xe mới mang tên Land Cruiser Sport. Xe dự kiến ra mắt vào năm 2028 với cấu hình 2 hoặc 3 hàng ghế cùng động cơ điện hóa.
Mẫu concept Land Cruiser Se dài 5.150 mm, rộng 1.990 mm và cao 1.705 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.050 mm. Kích thước này dài hơn bản 300 Series hiện tại nhưng hạ thấp chiều cao đáng kể.
Land Cruiser đã đạt mốc hơn 10 triệu xe bán ra trên toàn cầu. Việc bổ sung phiên bản chạy điện là bước đi bắt buộc của Toyota trong thời gian tới.
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